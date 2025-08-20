circle x black
Us Open, oggi semifinale doppio misto con Errani/Vavassori ed eventuale finale: orario e dove vederla

Seconda e ultima giornata del torneo a New York. Gli azzurri proveranno a difendere il titolo conquistato l'anno scorso

Sara Errani e Andrea Vavassori - Fotogramma/IPA
Sara Errani e Andrea Vavassori - Fotogramma/IPA
20 agosto 2025 | 11.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Seconda e ultima giornata di match del doppio misto agli Us Open. Nella notte tra mercoledì 20 agosto e giovedì 21 agosto, gli azzurri Sara Errani e Andrea Vavassori torneranno in campo da campioni in carica, per difendere il titolo conquistato un anno fa a New York. Per la coppia italiana, il primo ostacolo sarà rappresentato dagli statunitensi Danielle Collins e Christian Harrison in semifinale. L'altra coppia finalista verrà invece fuori dal confronto tra Pegula/Draper e Swiatek/Ruud. Ecco orario dei match e dove vederli in tv e streaming.

Us Open, orario semifinali e finale doppio misto

Ecco il programma dei match di oggi del torneo di doppio misto agli Us Open:

Jessica Pegula/Jack Draper – Iga Swiatek/Casper Ruud (dall’1 ora italiana di giovedì 21 agosto)

Sara Errani/Andrea Vavassori – Danielle Collins/Christian Harrison (a seguire)

A seguire la finale tra le coppie che vinceranno i rispettivi match.

Us Open, dove vedere doppio misto

Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e SuperTenniX.

