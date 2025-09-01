circle x black
Us Open, Djokovic vince e convince (per la prima volta). Ora Fritz ai quarti

Turno agevole per il serbo, che supera Struff in tre set

Novak Djokovic - Fotogramma/IPA
Novak Djokovic - Fotogramma/IPA
01 settembre 2025 | 04.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Turno tranquillo agli Us Open 2025 per Novak Djokovic. E dopo quanto visto nelle prime uscite dello Slam, è questa la notizia. Nella notte italiana, il serbo passeggia contro Jan-Lennard Struff e sull'Arthur Ashe Stadium regala la prestazione fin qui più convincente sul suolo americano. L'ex numero uno vince con il punteggio di 6-3 6-3 6-2 dopo un’ora e 49 minuti di gioco, fermando così la corsa del tedesco, che a New York aveva già battuto Holger Rune e Frances Tiafoe.

Il prossimo ostacolo per Djokovic sarà il numero 4 del ranking Atp Taylor Fritz, ai quarti di finale.

