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Formula 1, Verstappen furioso con la Red Bull: "Li ho mandati a fan***o"

Il pilota olandese partirà ottavo nel Gp dell'Azerbaigian

Max Verstappen - Ipa/Fotogramma
Max Verstappen - Ipa/Fotogramma
25 settembre 2026 | 20.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Max Verstappen furioso con la Red Bull dopo le qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaigian. Oggi, venerdì 25 settembre, il pilota olandese, che aveva fatto segnare ottime prestazioni nelle prove libere, ha chiuso con l'ottavo tempo, riscontrando qualche problema sulla sua vettura.

"Durante tutta la qualifica il motore non ha funzionato. Abbiamo fatto un aggiustamento alla macchina che non è stato del tutto positivo. Rispetto al mio compagno di squadra (Isack Hadjar, che partirà quarto in griglia, ndr) ero già mezzo secondo più lento sui rettilinei", ha detto Verstappen in zona mista, "e poi in Q3 quando bisognava spingere nel giro intermedio, improvvisamente la batteria non era piena, non si riusciva caricare, non funzionava, e poi mi hanno detto: 'Devi spingere con mezza batteria, io ho risposto di andare a fan***o. Ero davvero stufo. Ti prepari così bene per tutto il weekend, la macchina va bene, e poi tutto va a rotoli in qualifica, non c'è più niente che puoi fare al riguardo".

"Dopo quel giro che ho dovuto interrompere la mia qualifica perché la batteria era piena soltanto a metà, le gomme si sono raffreddate troppo, non potevo spingere perché non funzionava, quindi non riescivo a portare abbastanza temperatura in quelle gomme", ha raccontato Verstappen, "quindi anche in quell'ultimo giro semplicemente non avevo la giusta aderenza e un problema con il motore. Quindi sì, c'è qualcosa di seriamente sbagliato".

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verstappen formula 1 gp azerbaigian red bull
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