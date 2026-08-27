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Da 'Chi vuol essere milionario?' alla Champions, la storia dell'allenatore del Sabah

Valdas Dambrauskas ha portato per la prima volta gli azeri nella massima competizione europea

Valdas Dambrauskas - Ipa/Fotogramma
Valdas Dambrauskas - Ipa/Fotogramma
27 agosto 2026 | 11.22
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Da 'Chi vuol essere milionario?' alla Champions League. Il Sabah, squadra azera, ha festeggiato per la prima volta nella sua storia la qualificazione alla fase finale della massima competizione europea, riuscendo a eliminare l'Hapoel Beer Sheva nell'ultimo turno dei preliminari. Autore di questo vero e proprio miracolo sportivo è l'allenatore lituano Valdas Dambrauskas, che porta con sé una storia mai sentita.

Dambrauskas ha sempre coltivato il sogno di fare l'allenatore ed è riuscito a finanziarlo grazie a una somma vinta in tv. Da giovane il tecnico ha infatti partecipato come concorrente all'edizione lituana di 'Chi vuol essere milionario?', riuscendo a vincere abbastanza soldi per iscriversi al corso di 'Scienze dello Sport' dell'Università di Londra.

Poi è iniziata la sua carriera da allenatore, con un ruolo negli staff dei settori giovanili di Fulham e Manchester United. Nel 2007 il primo incarico sulla panchina dei London Tigers, poi il ritorno in Lituania come ct delle selezioni giovanili e quindi lo Zalgiris, la squadra lituana più importante, dal 2014 al 2017, con cui ha vinto due campionati, tre coppe nazionali e tre supercoppe. Nel 2020 è volato in Bulgaria per allenare il Ludogorets e poi in Croazia con l'Hajduk Spalato. Un anno fa la chiamata del Sabah e l'approdo in Azerbaigian, dove oggi ha scritto una nuova pagina di storia.

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