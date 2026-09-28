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We Can Blu It! 2026, Baffigo (Piùblu): "Celebrato ambiente, insieme salviamo mondo"

28 settembre 2026 | 12.05
Redazione Adnkronos
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"Siamo qui con tre generazioni che si confrontano per l'Almaviva Blu Ray in barca. Imbarcazioni che avranno atleti molto giovani, fino a quelli che hanno più di 80 anni. Per noi è questo il risultato più grande: essere qui tutti quanti insieme per celebrare l'ambiente e per lavorare affinché ogni giorno ognuno di noi possa far qualcosa di differente per salvare il nostro mondo". Così la vice presidente di Piùblu, Domitilla Baffigo, nel corso dell'ultima giornata dell'evento 'We Can Blu It' che si è tenuto a Roma il 25, il 26 e il 27 settembre sul Tevere.

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