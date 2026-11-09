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Yildiz vede il ritorno: "In campo a dicembre, mi manca tanto la Juve"

Il numero 10 bianconero è intervenuto alla cerimonia del premio Bulgarelli Number 8, dove ha parlato del recupero dopo l'infortunio al piede

Kenan Yildiz - Ipa
Kenan Yildiz - Ipa
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09 novembre 2026 | 16.03
Alberto Tomasi
LETTURA: 2 minuti

Kenan Yildiz vede finalmente avvicinarsi il momento del rientro. Il talento della Juventus, fermo ai box dopo la frattura al piede riportata nella gara d'esordio contro il Frosinone, ha indicato dicembre come possibile periodo per il ritorno sul terreno di gioco. L'attaccante turco ne ha parlato oggi a Bologna, in occasione della consegna del premio Bulgarelli Number 8, prestigioso riconoscimento internazionale attribuito alla migliore mezzala della stagione precedente. La cerimonia si è svolta nella Cappella Farnese di Palazzo d'Accursio, alla presenza di diverse personalità del mondo calcistico. Tra i premiati anche Martina Rosucci, centrocampista della Juventus Women. Per Yildiz, invece, è stata l'occasione per fare il punto sulle proprie condizioni e raccontare tutta la voglia di tornare protagonista con la maglia bianconera.

"A dicembre", ha risposto quando gli è stato domandato quando il pubblico potrà rivederlo in azione. Una previsione che alimenta le speranze dei tifosi juventini, con la sfida casalinga contro il Monza del 14 dicembre che potrebbe rappresentare una possibile data per il suo ritorno. Il giocatore, classe 2005, ha poi ribadito quanto gli manchino il campo e la quotidianità con i compagni: "Mi sento bene, spero presto di tornare a giocare. Mi manca tanto la Juventus, mi manca la sensazione di giocare a calcio, spero che succeda presto".

Il premio ricevuto dalle mani di Maurizio Fabbri, presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, rappresenta un altro importante riconoscimento per la crescita del giovane numero 10 bianconero. Yildiz ha accolto con soddisfazione il trofeo, sottolineando il proprio approccio al calcio: "Significa molto per me, provo a dare il massimo nel calcio, a giocare con entusiasmo". A spendere parole importanti nei suoi confronti è stato anche Fabio Capello, presidente della manifestazione, che ha individuato nel talento turco un profilo di assoluto valore, arrivando a definirlo lo "Yamal d'Italia". Un paragone significativo, che conferma le aspettative riposte in uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico.

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