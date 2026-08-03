circle x black
Cerca nel sito
 

Zverev 'difende' Sinner: "Salta Montreal? Pensavo di farlo anch'io, va capito..."

Il tedesco ha parlato dell'assenza del numero uno del ranking al Masters 1000 canadese

Zverev e Sinner a Wimbledon - IPA
Zverev e Sinner a Wimbledon - IPA
03 agosto 2026 | 15.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sinner non ci sarà a Montreal? C'è sempre voglia di competere contro i migliori, in particolare prima degli Us Open. Lo capisco, però. Anche noi avevamo pensato di saltare Montreal quest’anno, ma abbiamo poi deciso di partecipare. Non è un bene che io continui a perdere contro lo stesso avversario, o che abbia perso contro di lui più volte, ma penso dimostri che eravamo i due più costanti del circuito quest’anno. Questo è secondo me positivo". Parla così Alexander Zverev, numero 3 del ranking Atp, a proposito della rinuncia di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montreal.

Il tedesco, che quest'anno ha vinto il suo primo Slam al Roland Garros, ha toccato il tema dei tanti tornei del circuito: "Penso che per essere in ottima forma alcuni giocatori abbiano bisogno di giocare di più, altri di meno. Io ho bisogno di competizione, scendo in campo per questo motivo. Credo sia questo il secondo anno di fila senza Alcaraz, Sinner e Djokovic e che sia soltanto una conseguenza del torneo a due settimane. Per alcuni è troppo lungo, anche perché tra poco ci sono gli Us Open".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sinner Zverev Sinner Zverev Montreal Sinner
Vedi anche
Don Mazzi, a Milano l'arrivo del feretro fra gli applausi commossi - Video
Latte crudo ma non solo, i rischi da batterio Stec per i più piccoli - Video
News to go
Caldo record, allerta massima: oggi 25 città da bollino rosso
Ex Ilva, sciopero lavoratori a Taranto: "Serve transizione ecologica e sociale" - Video
Conte: "Non votiamo il sostegno militare all'Ucraina" - Video
news to go
Gioco d'azzardo tra i giovani, crescono i comportamenti a rischio
Trump e il colpo vincente a golf: "Io ho talento e voi no" - Video﻿
Pd, il lungo colloquio appartato tra Schlein e Gualtieri - Video
Salute mentale, Schillaci: "E' la grande sfida della nostra epoca"
Via al restauro finale Ponte Rialto, il video dell'urto con il barcone rubato nel 2025
Truffe agli anziani, nuove iniziative delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno
Calabria, ruspe smantellano tendopoli dei braccianti a San Ferdinando - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza