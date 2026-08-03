"Sinner non ci sarà a Montreal? C'è sempre voglia di competere contro i migliori, in particolare prima degli Us Open. Lo capisco, però. Anche noi avevamo pensato di saltare Montreal quest’anno, ma abbiamo poi deciso di partecipare. Non è un bene che io continui a perdere contro lo stesso avversario, o che abbia perso contro di lui più volte, ma penso dimostri che eravamo i due più costanti del circuito quest’anno. Questo è secondo me positivo". Parla così Alexander Zverev, numero 3 del ranking Atp, a proposito della rinuncia di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montreal.

Il tedesco, che quest'anno ha vinto il suo primo Slam al Roland Garros, ha toccato il tema dei tanti tornei del circuito: "Penso che per essere in ottima forma alcuni giocatori abbiano bisogno di giocare di più, altri di meno. Io ho bisogno di competizione, scendo in campo per questo motivo. Credo sia questo il secondo anno di fila senza Alcaraz, Sinner e Djokovic e che sia soltanto una conseguenza del torneo a due settimane. Per alcuni è troppo lungo, anche perché tra poco ci sono gli Us Open".