Sul podcast RadioBorsa si parla di truffe finanziarie online e diritto del web e come difendersi

Milano, 16 luglio 2021 - La pandemia ha accelerato la transizione verso il digitale e come preconizzava Nicholas Negroponte (fondatore del Media Lab del Mit, Massachussets Institute of Technology) non viviamo più in un mondo solo dominato dall’atomo – la materia – ma piuttosto dal bit – dall’informazione.

Siamo insomma diventati sempre più “essere digitali” e anche i reati si stanno spostando sull’online.

Dalla truffe ai reati di diffamazione, dai ricatti (ransomware) all’informazione ingannevole, dalle false recensioni positive (dai broker online ai ristoranti) agli influencer “furbetti”.

La fiducia viene carpita soprattutto online e chi cade nei tranelli di cui è sempre più disseminata la Rete può pagarne un prezzo anche molto caro.

Dalla vera e falsa consulenza finanziaria indipendente alle false recensioni

Di questo si parla a RadioBorsa, la podcast radio di SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente fra le più importanti in Italia fondata da Salvatore Gaziano e Roberta Rossi, nel 19° episodio di “La Borsa & la Vita” (accessibile anche da qui in modalità sia podcast che video radioborsa.soldiexpert.com ) con la partecipazione dell’avvocato Marisa Marraffino, membro dal 2013 del Comitato di Controllo dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), autrice di numerosi saggi sul diritto del web e che ha anche lavorato alla Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo.

Si è occupata di cyber crime e delle prime querele legate all’utilizzo dei social network, nonché dei primi casi giudiziari legati alla tutela della proprietà intellettuale su Twitter e Facebook e il suo osservatorio è prezioso per capire un argomento che oggi ci interessa tutti.

C’è il risparmiatore che ha investito 80.000 euro attirato da un sito internet accattivante che prometteva guadagni facili, promettendo di guadagnare con Forex e criptovalute. Ci sono i finti e sedicenti consulenti finanziari indipendenti che si presentano come tali ma nella realtà non lo sono.

C’è l’azienda vittima di un ricatto informatico: se vuoi riavere indietro il server con i nomi dei tuoi clienti e i loro dati personali devi pagarmi un riscatto in bitcoin. C’è il dipendente frustrato e un tantino vendicativo che alla fine perde il posto di lavoro perchè sul suo profilo social dice peste e corna del suo datore di lavoro. C’è un gruppo di single di Lecco che a loro insaputa finiscono in un catalogo artigianale venduto su internet e contenente i loro profili.

C’è la società di gestione del risparmio che vuole che si tolga il rifermento a una condanna della Consob, appellandosi al “diritto all’oblio”.

Cosa dice veramente la normativa?

Truffatori, delatori, ladri di dati oggi hanno una platea praticamente sconfinata, il world wide web, internet insomma, per fare affari sporchi con il vantaggio di essere più difficilmente scoperti. Come difendersi? Lo spiega in questa intervista per RadioBorsa l’avvocato Marisa Marraffino che dal 2013 fa parte del primo sportello del Tribunale di Milano a tutela delle vittime dei reati informatici.

Un nuovo episodio tutto da ascoltare di RadioBorsa (un canale podcast disponibile anche su Spotify, iTunes, Google Podcast, Spreaker)

CHI È SOLDIEXPERT SCF

Fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, consulenti finanziari autonomi, SoldiExpert SCF è una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendente a livello nazionale. Iscritta all’Albo OCF SoldiExpert SCF è una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente (e anche sul fronte in-formativo sul proprio blog, su YouTube e sul proprio canale podcast, RadioBorsa) ha scelto di essere coerente con questa missione. Vanta una clientela presente in tutta Italia e assiste risparmiatori e investitori con patrimoni di ogni tipo (da famiglie private, imprenditori e manager a gestioni patrimoniali per conto di banche nazionali) ed è in grado grazie al proprio Ufficio Studi e all’esperienza accumulata di fornire consulenza patrimoniale per ogni esigenza (una tantum, continuativa) e obiettivo (portafogli d’investimento, consulenza gestioni patrimoniali, analisi finanziaria e portafogli self-service, check up portafogli, previdenza e pianificazione patrimoniale e successioni).

