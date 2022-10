Svizzera, treno passeggeri lungo 2 km, record mondiale

Record in Svizzera del treno passeggeri più lungo del mondo, quasi 2 km. Un convoglio ferroviario composto da 25 unità multiple Capricorn, con 100 carrozze che insieme hanno raggiunto l'"interminabile" lunghezza di 1.910 metri, ha percorso nel cantone svizzero dei Grigioni i 25 chilometri tra Preda e Alvaneu sulla tratta di montagna inserita nel patrimonio dell'umanità dell'Unesco.

La corsa da primato ha portato il treno su un impegnativo percorso alpino. Durante i circa 45 minuti di discesa, il dislivello è arrivato a quasi 800 metri, sono stati attraversati due tunnel elicoidali e il famoso viadotto Landwasser, un ponte in pietra mozzafiato sopra una gola. La composizione da record, del peso di 3000 tonnellate, era guidata da sette macchinisti, mentre a bordo si trovavano anche 21 tecnici, oltre a 150 invitati. La Ferrovia retica ha inoltre allestito un'area adibita a festa a Berguen per altre 3000 persone, che hanno assistito all'evento via streaming.

L'occasione per il tentativo di record del mondo è il 175esimo anniversario delle ferrovie svizzere, che si festeggia nel 2022. Stando al direttore della Ferrovia Retica Renato Fasciati, l'azienda ha voluto realizzare un'impresa pionieristica proprio per celebrare la ricorrenza. L'evento ha avuto l'obiettivo di attirare l'attenzione sui Grigioni e su tutta la Svizzera, promuovendo il turismo. Ora che lo sforzo è andato a buon fine, la Ferrovia retica troverà spazio nel Guinness dei primati.