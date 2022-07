Taxi, la protesta a Roma: cori contro il premier

Dopo aver proclamato un sciopero di 48 ore, scattato a mezzanotte, i tassisti di tutte le sigle sindacali e provenienti da tutta Italia - che chiedono lo stralcio dell’articolo 10 dal ddl concorrenza - questa mattina si sono dati appuntamento a piazza della Repubblica per protestare. Cori contro il premier Mario Draghi e il governo, petardi, fumogeni e bandiere con diversi slogan hanno accompagnato il corteo di circa 1000 persone che si è poi diretto verso piazza Venezia. Tra i cori più volte è riecheggiato lo slogan "la licenza non si tocca, la licenza non si tocca".

Arrivati davanti a Palazzo Chigi, i manifestanti hanno forzato i blocchi della polizia riuscendo per qualche minuto a irrompere nella piazza antistante il portone centrale della sede del governo.