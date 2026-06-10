A Firenze si apre l'ottava edizione di First Playable

Parte oggi a Firenze, per concludersi il 12 giugno 2026, l'ottava edizione di First Playable, il principale evento di rilevanza business dedicato al comparto videoludico in Italia. La manifestazione è organizzata dall'associazione di categoria IIDEA e da Toscana Film Commission – Fondazione Sistema Toscana, con il supporto della Regione Toscana, di Fondazione CR Firenze e dell'Agenzia ICE, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e sotto il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero della Cultura. L'obiettivo strategico dell'iniziativa consiste nel creare un punto di contatto tra la filiera produttiva italiana e i principali attori economici esteri.

L'edizione di quest'anno registra la partecipazione di oltre 500 operatori professionali, tra studi di sviluppo, editori, investitori istituzionali e consulenti di settore. I lavori iniziano presso il Cinema La Compagnia con una conferenza introduttiva focalizzata sull'analisi dei macro-trend di mercato e sull'evoluzione dei quadri normativi. L'approfondimento principale è dedicato alla Polonia, designata come Paese partner per il 2026, il cui modello di sviluppo industriale rappresenta uno dei casi di studio più rilevanti nel panorama dell'intrattenimento digitale europeo. Le attività commerciali e i tavoli negoziali si sposteranno successivamente nelle sale del Palazzo degli Affari di Firenze, dove sono pianificati più di 1.000 incontri formali uno a uno. I colloqui vedranno il coinvolgimento di 55 delegati esteri provenienti da 13 nazioni, con l'inclusione per la prima volta di rappresentanti provenienti da mercati strategici quali Cina, Giappone e Corea del Sud, che si aggiungono ai partner storici europei, statunitensi e australiani.

Il programma della manifestazione affianca alla componente negoziale un percorso di aggiornamento tecnico e strategico articolato in 9 workshop tematici e 9 tavole rotonde interattive, strutturate per agevolare il trasferimento di competenze tra le grandi aziende internazionali e gli studi di sviluppo emergenti. Il coordinamento con le realtà formative del territorio è presidiato da Toscana Film Commission, che presenta i percorsi didattici gratuiti attivi presso le sedi di Manifatture Digitali Cinema di Prato e Pistoia. Finanziati tramite il Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021–2027, tali corsi offrono specializzazioni tecniche nei mestieri dell'audiovisivo, dalla post-produzione all'animazione digitale, e i dettagli operativi sono consultabili direttamente sul portale istituzionale delle Manifatture Digitali Cinema.

La promozione dell'eccellenza produttiva locale si concretizza inoltre nella cerimonia di assegnazione degli Italian Video Game Awards 2026, in programma la sera dell'11 giugno presso il Cinema La Compagnia, durante la quale una giuria di esperti conferirà 6 statuette di riconoscimento alle migliori produzioni nazionali dell'anno. L'infrastruttura economica dell'evento è sostenuta da una rete di aziende partner che vede Epic Games nel ruolo di Diamond Partner, Slitherine come Platinum Partner, Caracal Games e LCA Studio Legale in qualità di Gold Partner, e le società Xsolla e Bologna Game Farm come Silver Partner, con la documentazione ufficiale e l'agenda dei lavori aggiornata in tempo reale sul sito web dell'evento.