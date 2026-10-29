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A Torino si è concluso l'AI & VR Festival tra politiche industriali e formazione

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La quinta edizione dell'evento promosso da ANGI all'Environment Park ha riunito istituzioni, centri di ricerca e imprese per analizzare il passaggio dalla sperimentazione all'adozione industriale dell'intelligenza artificiale

A Torino si è concluso l'AI & VR Festival tra politiche industriali e formazione
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29 ottobre 2026 | 13.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Si è conclusa presso l'Environment Park di Torino la quinta edizione dell'AI & VR Festival – Multiverse World, l'iniziativa promossa dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e di CSI Piemonte che ha riunito istituzioni, università, centri di ricerca e realtà industriali per analizzare lo stato dell'arte e le prospettive dell'intelligenza artificiale, della sicurezza informatica e della realtà virtuale in Italia. La due giorni di lavori ha evidenziato l'esigenza di accelerare l'integrazione delle tecnologie avanzate nel tessuto economico, come sottolineato dal presidente dell'ANGI Gabriele Ferrieri, il quale ha dichiarato: “La straordinaria risposta di questa quinta edizione dimostra che l’Italia ha le competenze e le tecnologie per guidare la transizione digitale e cogliere le opportunità dell’intelligenza artificiale, ma dobbiamo passare rapidamente dalla fase di sperimentazione all’adozione industriale”. Il posizionamento dell'Unione Europea nel panorama globale e la necessità di incrementare gli investimenti senza compromettere le tutele normative sono stati richiamati dal responsabile delle relazioni istituzionali del Parlamento Europeo in Italia Fabrizio Spada: “Sugli investimenti industriali nel settore dell’intelligenza artificiale dobbiamo fare di più, perché siamo rimasti indietro”, ribadendo il valore dell'AI Act nel garantire i diritti individuali.

Claudia Porchietto, sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte, ha evidenziato l'importanza strategica del capitale umano e della formazione: "In Italia dobbiamo essere qualcosa di più che semplici utilizzatori delle nuove tecnologie provenienti da altri Paesi: abbiamo bisogno che i nostri giovani siano protagonisti di questa nuova fase". La necessità di un aggiornamento professionale costante, in particolare all'interno delle strutture della Pubblica Amministrazione, è stata rimarcata dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli, intervenuto da remoto per spiegare che “la formazione deve essere una formazione continua, di competenze che possano essere sempre aggiornate”.

Il tema della consapevolezza sociale e dei rischi connessi alla trasformazione digitale è stato affrontato dall'assessore alla legalità del Comune di Torino Marco Porcedda, che ha osservato: "La componente umana dell’innovazione tecnologica rimane forse ancora più fondamentale dell’innovazione stessa”, mentre sotto il profilo delle infrastrutture pubbliche il direttore generale di CSI Piemonte Pietro Pacini ha ricordato che “momenti come questi sono importanti per mettere a fattor comune le esperienze di tante aziende e soggetti che lavorano anche nell’ambito della Pubblica Amministrazione”. La diffusione inclusiva degli strumenti algoritmici è stata caldeggiata dal public policy senior manager di Meta Flavio Arzarello, che ha dichiarato che “questa tecnologia non deve restare nelle mani di pochi, ma deve essere accessibile a tutti, in modo distribuito”.

Durante i lavori sono stati inoltre presentati i dati dell'indagine dell'Osservatorio ANGI Ricerche e Lab21 su un campione di milleduecento cittadini, dai quali emerge che l'88,7% degli intervistati ritiene che l'intelligenza artificiale avrà impatti rilevanti sul mercato del lavoro e il 40,6% prevede un'influenza marcata sul proprio settore operativo, con un incremento di oltre dieci punti percentuali rispetto al 2025; la mancanza di competenze adeguate si conferma il principale ostacolo all'adozione aziendale per il 43,8% del campione, superando i costi di implementazione, mentre la realtà virtuale viene indicata dal 36,4% degli italiani come uno strumento primariamente destinato alla simulazione e all'addestramento professionale.

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