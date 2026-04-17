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Adyen e lastminute.com, l'automazione dei pagamenti entra nel settore travel

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L’adozione di sistemi di pagamento unificati permette una gestione fluida delle transazioni globali, accelerando i pagamenti a hotel e compagnie aeree di oltre 48 ore

Adyen e lastminute.com, l'automazione dei pagamenti entra nel settore travel
17 aprile 2026 | 11.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Adyen e lastminute.com hanno appena annunciato l'avvio di una partnership che segna un punto di svolta per la gestione dei Dynamic Holiday Packages. L'adozione di una soluzione di Issuing dedicata consente a Latminute.com di generare carte virtuali in tempo reale, automatizzando il trasferimento di fondi verso una rete globale di fornitori che include vettori aerei e strutture ricettive.

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L'integrazione tecnologica risponde a una crescente articolazione delle richieste dei fornitori, che spesso impongono specifiche stringenti sull'utilizzo dei metodi di pagamento. La nuova architettura permette impostazioni multilivello sia per gli account aziendali che per le singole carte virtuali, abilitando l’emissione quasi istantanea in diverse valute. Questo approccio unificato tra pay-in (incassi dai clienti) e pay-out (pagamenti ai partner) elimina le frizioni operative, rendendo il processo di regolamento finanziario più veloce e meno soggetto a errori manuali.

I dati emersi a seguito dell'implementazione indicano benefici tangibili sul piano della gestione della liquidità. Il trasferimento diretto dei fondi sulle carte virtuali ha accelerato i pagamenti ai fornitori di un intervallo compreso tra 2 e 3 giorni, migliorando contestualmente i tassi di cambio applicati. Sul fronte della contabilità interna, i tempi necessari per la riconciliazione finanziaria sono diminuiti del 5%, mentre l'accesso immediato alle informazioni sui saldi disponibili ha incrementato l'agilità operativa dei team finanziari.

La collaborazione con lastminute.com rappresenta un esempio concreto di come la tecnologia possa trasformare la gestione dei pagamenti, rendendo più agili e intelligenti anche i processi aziendali”, dichiara Gabriele Bellezze, Country Manager Adyen Italia. “Supportare un’azienda così dinamica significa mettere l’innovazione al servizio della quotidianità, tramutando ogni sfida operativa in una leva per competere e cogliere nuove opportunità in un settore che cambia rapidamente”.

Riproduzione riservata
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pagamenti b2b travel tech carte virtuali adyen Issuing lastminute.com viaggi last minute gestione payout visa prepagate
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