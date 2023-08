AEG, un nuovo piano a induzione resistente ai graffi

All'IFA di Berlino AEG ha mostrato per la prima volta il piano cottura AEG Serie 8000 SaphirMatt con vetro antigraffio. L'esclusivo vetro ceramico SaphirMatt non si rovina con l'uso quotidiano e con le abrasioni provocate, ad esempio, dal trascinamento di pentole e padelle sul piano cottura. Infatti resiste ai graffi quattro volte di più rispetto al piano cottura in vetroceramica standard . SaphirMatt è di facile manutenzione, in quanto è resistente alle macchie e alle impronte ed è due volte più veloce da pulire rispetto alle superfici dei piani cottura in ceramica standard di AEG . La sua finitura nera opaca è l'80% meno riflettente di una superficie standard . "Il piano cottura SaphirMatt è una novità assoluta per AEG", commenta Carlo Samori, Product Line Director Taste. "Abbiamo messo a punto una finitura dalla texture unica con una resistenza superiore ai graffi che permette di mantenere il piano cottura più a lungo, e siamo molto entusiasti di svelarlo in anteprima quest'anno a IFA".

Ma il piano cottura SaphirMatt non è l'unica innovazione presentata da AEG. A IFA verrà anche lanciato ufficialmente il piano cottura AEG Serie 8000 Sense Boil&Fry, che rende più semplice la cottura assistita grazie al CookSmart Touch Display. Le funzioni di cottura assistita selezionano le impostazioni migliori in base a ciò che deve essere preparato. C’è bisogno di far bollire l'acqua? Bastano due clic per delegare il processo. Occorre friggere in padella? Tre clic e il compito è affidato al piano a induzione AEG Serie 8000 Sense Boil&Fry che include anche funzioni specifiche come la fusione del cioccolato. La funzione Piatti fornisce una guida alla cottura passo a passo per ampliare il repertorio culinario con facilità, mentre la funzione Eco Tips offre automaticamente consigli pratici per aiutare a risparmiare energia senza compromettere i risultati.