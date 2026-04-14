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Ai: Barnabò (Syllotips), 'offriamo software che permette continuous improvement'

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14 aprile 2026 | 13.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Gli Ai agents stanno trasformando il modo in cui le aziende gestiscono i flussi di lavoro e hanno un potenziale trasformativo pari all'invenzione della macchina a vapore. Tuttavia, metterli in produzione e farli funzionare è molto complicato. Per questo abbiamo sviluppato un software che permette di fare continuous improvement di Ai agents nel tempo, coinvolgendo esperti nella creazione della memoria a cui gli agenti accedono per migliorare la propria performance. Lavoriamo con il segmento enterprise, in strategici critici come energy utilities e financial services, principalmente con una funzione di supporto". Così Giorgio Barnabò, ceo e co-founder Syllotips, intervenendo oggi all'edizione 2026 del Forum Information Technology, organizzata da Comunicazione Italiana a Milano e dedicata alla relazione tra persone e tecnologie all'interno delle organizzazioni.

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