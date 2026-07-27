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Al via le selezioni per l'IPCEI BioChem

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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblica l'avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni d'interesse delle aziende italiane entro il 24 settembre 2026

Al via le selezioni per l'IPCEI BioChem
27 luglio 2026 | 07.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha pubblicato l'Avviso pubblico volto a raccogliere le manifestazioni d'interesse da parte delle imprese interessate a sviluppare progetti ad alto contenuto tecnologico nelle filiere della chimica biotecnologica e dei prodotti bio-based. L'iniziativa rientra nelle strategie europee per la competitività e l'autonomia strategica, concentrandosi su ambiti quali la ricerca e sviluppo, la decarbonizzazione dei processi industriali, la circolarità produttiva e la valorizzazione delle biomanifatture, con un'attenzione specifica rivolta al coinvolgimento delle piccole e medie imprese, delle scale-up e alla crescita delle competenze specialistiche.

Per accedere alla fase di valutazione preliminare, le proposte progettuali dovranno prevedere costi e spese ammissibili non inferiori a 35 milioni di euro, tenendo conto dell'orientamento della Commissione Europea a privilegiare iniziative che richiedano un sostegno di almeno 50 milioni di euro.

Le domande dovranno essere inoltrate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale del Mimit entro la scadenza fissata per il 24 settembre 2026. I progetti ritenuti idonei accederanno successivamente alla fase di matchmaking per la costruzione del partenariato europeo, un passaggio propedeutico alla valutazione definitiva del ministero e alla successiva notifica formale alla Commissione Europea per l'ottenimento dei regimi di aiuto di Stato previsti dalla normativa comunitaria.

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Ministero delle Imprese e del Made in Italy IPCEI BioChem chimica biotecnologica prodotti bio based decarbonizzazione strategie europee per la competitività e l'autonomia strategica PMI ricerca e sviluppo
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