circle x black
Cerca nel sito
 

Amazon presenta la nuova generazione di dispositivi Echo

sponsor

Amazon rinnova la linea Echo con nuovi modelli dotati di chip proprietari, architettura audio riprogettata e design aggiornato, pronti a integrare in futuro l’assistente Alexa+ basato su intelligenza artificiale generativa

Amazon presenta la nuova generazione di dispositivi Echo
01 ottobre 2025 | 07.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Amazon ha annunciato una nuova linea di dispositivi Echo che introduce un design completamente rinnovato, una piattaforma hardware più potente e il supporto alle future esperienze basate sull’intelligenza artificiale tramite Alexa+, non ancora disponibile in Italia. I modelli presentati sono Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 ed Echo Show 11. Echo Dot Max rappresenta un’evoluzione rispetto ai modelli precedenti, con un sistema audio a due vie progettato da zero. Il dispositivo include un woofer ad alta escursione e un tweeter personalizzato, integrati direttamente nella scocca per eliminare il modulo speaker separato e migliorare la resa dei bassi. Amazon dichiara bassi tre volte più intensi rispetto alla quinta generazione di Echo Dot. È in pre-ordine a 109,99 euro, con disponibilità dal 29 ottobre.

echo dot max 5

Echo Studio è il 40% più piccolo rispetto al modello originale e combina un woofer ad alta escursione con tre driver full-range per generare un suono immersivo. Supporta tecnologie come l’audio spaziale e Dolby Atmos. Il design sferico e i materiali a maglia 3D sono pensati per favorire la trasparenza acustica. Sarà disponibile dal 29 ottobre a 239,99 euro. Con Alexa Home Theater è possibile collegare fino a cinque dispositivi Echo Dot Max o Echo Studio a Fire TV Stick compatibili per creare un sistema surround. L’assistente si occupa della configurazione automatica, riducendo la complessità di installazione tipica di questi sistemi.

echo studio 1

I nuovi display Echo Show adottano pannelli touch in-cell e cristalli liquidi negativi per migliorare l’angolo di visione e la resa visiva in diverse condizioni di luce. Entrambi i modelli integrano un’architettura audio riprogettata con altoparlanti stereo frontali e woofer personalizzati. I driver sono posizionati sotto lo schermo per diffondere il suono frontalmente. Echo Show 8 sarà disponibile dal 12 novembre a 199,99 euro, mentre Echo Show 11 arriverà nella stessa data a 239,99 euro. È previsto anche un supporto regolabile venduto separatamente a 39,99 euro.

echo show 8 front bianco

I dispositivi Echo integrano chip sviluppati internamente da Amazon: AZ3 per Echo Dot Max e AZ3 Pro per Echo Studio ed Echo Show. Entrambi includono acceleratori AI per eseguire modelli direttamente sul dispositivo, migliorando la reattività e la comprensione dei comandi vocali. Echo Dot Max utilizza AZ3 per potenziare il rilevamento vocale e filtrare meglio i rumori ambientali. AZ3 Pro estende queste capacità con il supporto per modelli linguistici e transformer visivi. A questi si affianca Omnisense, la piattaforma sensoriale proprietaria che combina fotocamere, ultrasuoni, radar Wi-Fi, accelerometri e WiFi CSI per rendere le interazioni con Alexa più personalizzate e contestuali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Amazon Echo Studio Echo Dot Max Echo Show Alexa
Vedi anche
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza