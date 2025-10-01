Amazon presenta la nuova generazione di dispositivi Echo

Amazon ha annunciato una nuova linea di dispositivi Echo che introduce un design completamente rinnovato, una piattaforma hardware più potente e il supporto alle future esperienze basate sull’intelligenza artificiale tramite Alexa+, non ancora disponibile in Italia. I modelli presentati sono Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 ed Echo Show 11. Echo Dot Max rappresenta un’evoluzione rispetto ai modelli precedenti, con un sistema audio a due vie progettato da zero. Il dispositivo include un woofer ad alta escursione e un tweeter personalizzato, integrati direttamente nella scocca per eliminare il modulo speaker separato e migliorare la resa dei bassi. Amazon dichiara bassi tre volte più intensi rispetto alla quinta generazione di Echo Dot. È in pre-ordine a 109,99 euro, con disponibilità dal 29 ottobre.

Echo Studio è il 40% più piccolo rispetto al modello originale e combina un woofer ad alta escursione con tre driver full-range per generare un suono immersivo. Supporta tecnologie come l’audio spaziale e Dolby Atmos. Il design sferico e i materiali a maglia 3D sono pensati per favorire la trasparenza acustica. Sarà disponibile dal 29 ottobre a 239,99 euro. Con Alexa Home Theater è possibile collegare fino a cinque dispositivi Echo Dot Max o Echo Studio a Fire TV Stick compatibili per creare un sistema surround. L’assistente si occupa della configurazione automatica, riducendo la complessità di installazione tipica di questi sistemi.

I nuovi display Echo Show adottano pannelli touch in-cell e cristalli liquidi negativi per migliorare l’angolo di visione e la resa visiva in diverse condizioni di luce. Entrambi i modelli integrano un’architettura audio riprogettata con altoparlanti stereo frontali e woofer personalizzati. I driver sono posizionati sotto lo schermo per diffondere il suono frontalmente. Echo Show 8 sarà disponibile dal 12 novembre a 199,99 euro, mentre Echo Show 11 arriverà nella stessa data a 239,99 euro. È previsto anche un supporto regolabile venduto separatamente a 39,99 euro.

I dispositivi Echo integrano chip sviluppati internamente da Amazon: AZ3 per Echo Dot Max e AZ3 Pro per Echo Studio ed Echo Show. Entrambi includono acceleratori AI per eseguire modelli direttamente sul dispositivo, migliorando la reattività e la comprensione dei comandi vocali. Echo Dot Max utilizza AZ3 per potenziare il rilevamento vocale e filtrare meglio i rumori ambientali. AZ3 Pro estende queste capacità con il supporto per modelli linguistici e transformer visivi. A questi si affianca Omnisense, la piattaforma sensoriale proprietaria che combina fotocamere, ultrasuoni, radar Wi-Fi, accelerometri e WiFi CSI per rendere le interazioni con Alexa più personalizzate e contestuali.