Apple lancia MacBook Neo, il suo portatile più economico di sempre

Il nuovo laptop entry-level di Cupertino punta sull'accessibilità con un design colorato e il processore A18 Pro per gestire le operazioni legate all'intelligenza artificiale di macOS Tahoe

04 marzo 2026 | 17.11
Redazione Adnkronos
Apple ha presentato ufficialmente MacBook Neo, una nuova proposta che ridefinisce la soglia d'ingresso al mondo dei portatili della Mela. Con un prezzo di partenza fissato a 699 euro, che scende a 599 euro per il settore Education, il dispositivo si posiziona come l'erede spirituale dei modelli più accessibili del passato, mirando a una platea di milioni di utenti composta da studenti e professionisti alla ricerca di un prodotto versatile per le attività quotidiane. Il guscio, realizzato in alluminio robusto, mantiene le linee sobrie tipiche del marchio pur osando con una palette cromatica inedita che include le varianti rosa pastello, indaco, argento e giallo agrume.

Sotto la scocca non batte un tradizionale processore della serie M, bensì il chip A18 Pro. Questa scelta architettonica garantisce prestazioni elevate e un'efficienza energetica tale da eliminare completamente la necessità di ventole interne. La memoria è di 8GB per tutti i modelli, e lo storage SSD parte da 256GB. Secondo i dati forniti dal produttore, il laptop risulta fino al 50% più veloce rispetto ai sistemi Windows equipaggiati con processori Intel Core Ultra 5 nelle operazioni di navigazione web, superando di tre volte la concorrenza nei carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale on-device grazie al Neural Engine a 16-core. Questa potenza supporta un display Liquid Retina da 13 pollici con risoluzione di 2408×1506 pixel, capace di raggiungere i 500 nit di luminosità.

L'esperienza d'uso è completata dalla nota Magic Keyboard (in questo modello non retroilluminata) e da un ampio trackpad Multi-Touch, mentre il comparto audio-video si affida a una videocamera FaceTime a 1080p e a un sistema di altoparlanti a diffusione laterale con supporto all'audio spaziale. L'autonomia dichiarata raggiunge le 16 ore con una singola carica, permettendo di coprire un'intera giornata di lavoro o studio senza necessità di alimentazione esterna. Sul fronte della connettività, il dispositivo integra due porte USB-C utilizzabili anche per la ricarica, un jack per le cuffie, Wi-Fi 6E e Bluetooth 6.

Il sistema operativo macOS Tahoe gestisce le funzioni di Apple Intelligence, come gli strumenti di scrittura e la pulizia automatica delle immagini, mantenendo una stretta integrazione con l'ecosistema iPhone tramite le funzioni di Continuity e Handoff. Grande attenzione è stata riservata anche alla sostenibilità: MacBook Neo è il modello con il minor impatto ambientale della gamma, essendo realizzato con il 60% di materiali riciclati e prodotto utilizzando energia proveniente da fonti rinnovabili. Il nuovo MacBook Neo è preordinabile da oggi e sarà disponibile sul mercato a partire da mercoledì 11 marzo.

