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Assegnati a Milano i TheFork Awards 2026 alle migliori nuove aperture

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L'edizione 2026 dei TheFork Awards valorizza le nuove aperture della ristorazione italiana tra piattaforme digitali e software di gestione

Assegnati a Milano i TheFork Awards 2026 alle migliori nuove aperture
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28 ottobre 2026 | 11.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'edizione 2026 dei TheFork Awards, l'iniziativa condotta in collaborazione con Identità Golose, ha coinvolto quarantasette nuove aperture e gestioni gastronomiche individuate da un comitato di settantaquattro chef e valutate dal pubblico attraverso un sistema di votazione online che ha registrato circa trentamila preferenze digitali. L'impianto tecnologico alla base della manifestazione prevede l'integrazione del software di gestione TheFork Manager, fornito in licenza gratuita per un anno a tutti gli esercizi candidati, che permette di automatizzare le prenotazioni, ottimizzare la saturazione dei coperti, analizzare la curva delle presenze e monitorare le relazioni con i clienti.

Il People’s Choice Award nazionale e per l'area del Nord Italia è stato assegnato al 142 Restaurant di Milano, caratterizzato dall'interazione tra sala e cucina guidata dallo chef Federico Zappalà. Per il Centro Italia il riconoscimento è andato al ristorante Antesi di Firenze diretto da Alessandro Cozzolino, mentre per la categoria Sud e Isole il premio è stato conferito a Baccanti di Matera con lo chef Nicola Popolizio.

L'analisi delle tendenze e dei modelli innovativi ha visto l'assegnazione del Premio Visioni Future a Nomos Ante di Roma per la ricerca di nuove forme di fruizione dell'esperienza gastronomica, il Premio Miglior Servizio a Tarassaco Ristorante di Bientina per l'attenzione alla sala, e il Creators’ Choice Award a Thelema di Gaggiano per l'impiego della comunicazione visiva e la narrazione digitale dei processi di preparazione tecnica dei piatti. L'iniziativa ha infine visto l'assegnazione di menzioni professionali e tesseramenti a supporto del ricambio generazionale tra gli operatori della filiera.

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