Asus Zenbook Duo, recensione del laptop con due schermi

Pensato per artisti e creator, un PC portatile che può essere utilizzato in modi diversi per ogni esigenza, e che non lesina su potenza e IA

L'Asus Zenbook Duo deve il suo nome a una caratteristica distintiva: nasconde sotto il suo elegante chassis in alluminio grigio un secondo display identico a quello principale, offrendo così due schermi touchscreen OLED da 1920 x 1200 pixel affiancati. Il suo design innovativo permette di utilizzare entrambi i display contemporaneamente o di rimuovere la tastiera magnetica per sfruttare tutto lo spazio disponibile. Quando utilizzata con la tastiera wireless, questa modalità offre una superficie dello schermo di 19,8 pollici, che può essere sfruttata come un unico schermo, tramite la funzione ViewMax. In alternativa, i due display 16:10 possono essere utilizzati indipendentemente, con una gestione facile delle finestre tramite la funzione App Switcher che assicura il pieno controllo delle finestre delle app con la punta delle dita, riducendo le interruzioni e aiutando gli utenti a mantenere la concentrazione su quello che stanno facendo. Ma oltre alla funzionalità del doppio schermo, il Zenbook Duo riesce a distinguersi in altre aree: offre velocità di elaborazione eccezionali, una tastiera sorprendentemente reattiva e una durata della batteria solida a un prezzo relativamente accessibile.

Asus Zenbook Duo è alimentato dall'ultima generazione di processori Intel, fino all'innovativa serie H di Core Ultra 9, combinata una RAM LPDDR5x fino a 32 GB e una SSD PCIe 4.0 da 2 TB. In quanto laptop Intel Evo Edition, Zenbook Duo si accende istantaneamente, si ricarica velocemente e offre una durata della batteria per tutta la giornata. È dotato di due porte Thunderbolt 4, una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A, una porta HDMI 2.1 (TMDS) e una presa audio da 3,5. Zenbook Duo dispone di un potente sistema audio firmato Harman Kardon e con certificazione Dolby Atmos. I processori Intel Core Ultra introducono la prima Unità di Elaborazione Neurale (NPU) integrata di Intel, offrendo un motore dedicato per potenziare esperienze di intelligenza artificiale avanzate su PC: nella pratica, questo significa che l'utente può dedicarsi al lavoro, al gioco e alla creazione di contenuti senza preoccuparsi della durata della batteria. È perfetto per alleggerire i carichi di lavoro dalla CPU e fornire un'accelerazione IA efficiente dal punto di vista energetico per le moderne applicazioni abilitate all'intelligenza artificiale. La NPU offre elaborazione AI a bassa latenza, accelerando l'esecuzione di più attività in contemporanea.

Il design minimalista del Zenbook Duo è caratterizzato da alcune linee diagonali sul coperchio e dal logo Asus Zenbook in alto a sinistra. Include anche l'Asus Pen 2.0, una penna sensibile alla pressione compatibile con entrambi i touchscreen del laptop, venduta separatamente a 90 euro. Zenbook Duo è sorprendentemente robusto, con certificazione di grado militare US MIL-STD 810H. Questo significa che è stato testato in condizioni difficili, comprese temperature estreme, umidità e urti. Nonostante la cerniera possa risultare un po' instabile, il deck e lo chassis in alluminio sono solidi. Inoltre, è dotato di una fotocamera IR compatibile con Windows Hello e TPM 2.0 per una sicurezza aggiuntiva. Il laptop offre due display OLED da 14 pollici con risoluzione 1920 x 1200 pixel e frequenza di aggiornamento di 60Hz. Il primo schermo è sempre attivo quando la tastiera magnetica è collegata, mentre il secondo si attiva una volta rimossa la tastiera. La qualità visiva è eccellente, con colori vivaci e una luminosità adeguata anche in ambienti luminosi. Tuttavia, la resa dei colori può risultare eccessivamente intensa, ma è possibile modificarla tramite le impostazioni MyAsus.

Nonostante sia una tastiera staccabile, è sorprendentemente reattiva e piacevole da usare, con una corsa dei tasti di 1,4 mm. Il trackpad da 3 x 5,3 pollici è altrettanto soddisfacente, consentendo di navigare facilmente e gestire azioni multi-gesture senza problemi. Bisogna tenere a mente che lo Zenbook Duo non è progettato per il gaming, con la sola grafica integrata Intel Arc. Nei test di gioco, ha mostrato prestazioni modeste, sufficienti per giochi casual ma non per titoli più impegnativi. La webcam da 1080p del Zenbook Duo offre una buona qualità dell'immagine. In definitiva, Asus Zenbook Duo è un laptop innovativo e versatile, ideale per artisti e creativi grazie alla sua configurazione a doppio schermo e alla tastiera reattiva. Con un prezzo di partenza di 1.699 euro, offre prestazioni elevate e una buona durata della batteria. Con una configurazione a doppio schermo ottima per creator e artisti, Zenbook Duo è una scelta eccellente per alcune categorie di utenti.