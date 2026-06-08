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Atlus annuncia ufficialmente Persona 6 su PC e console

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Dopo anni di indiscrezioni e un'attesa quasi decennale, la celebre saga di giochi di ruolo giapponesi si prepara a inaugurare un nuovo capitolo principale, atteso su console di ultima generazione e PC

Atlus annuncia ufficialmente Persona 6 su PC e console
08 giugno 2026 | 12.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La divisione ATLUS di SEGA ha rotto gli indugi annunciando ufficialmente lo sviluppo di Persona 6, confermando l'uscita del titolo su PlayStation 5, Xbox Series e PC, tramite le piattaforme Steam e Microsoft Store. Sebbene l'editore non abbia ancora comunicato una finestra di lancio precisa, i primi dettagli confermano la volontà di mantenere intatta la formula che ha decretato il successo planetario del franchise, capace di superare i trenta milioni di copie vendute in tutto il mondo dalla sua nascita.

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Il nuovo capitolo si presenterà come un'avventura completamente indipendente, slegata dalle vicende narrative dei predecessori e caratterizzata da un cast di personaggi inedito. La struttura di gioco si poggerà nuovamente sulla collaudata alternanza tra la normale routine scolastica nel Giappone contemporaneo, fatta di relazioni sociali, amicizie e legami sentimentali, e l'esplorazione notturna di una realtà parallela dominata da fenomeni occulti e leggende urbane. Gli sviluppatori hanno sottolineato come il titolo sia stato concepito per rappresentare il perfetto punto d'ingresso anche per chi si avvicina alla serie per la prima volta, nonostante i trent'anni di storia del brand, nato originariamente nel 1996 come spin-off della saga Shin Megami Tensei.

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