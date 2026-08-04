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Attack on Titan 3 arriva a dicembre su PS5, Xbox Series, Switch 2 e PC

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Il titolo raccoglie l'intera saga videoludica dedicata all'opera di Hajime Isayama, dal principio fino alla sua conclusione

Attack on Titan 3 arriva a dicembre su PS5, Xbox Series, Switch 2 e PC
04 agosto 2026 | 13.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Koei Tecmo e il team Omega Force hanno annunciato la data di uscita di Attack on Titan 3, in arrivo il 10 dicembre su PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam. Il gioco si presenta come una compilation dell'intera serie dedicata all'universo di Attack on Titan, ripercorrendo la storia dagli esordi fino al suo epilogo, con l'aggiunta di sviluppi narrativi inediti e scontri contro i Nove Titani, che debuttano per la prima volta in forma giocabile. Anche alcune sequenze storiche dei capitoli precedenti sono state ricostruite da zero per offrire un'esperienza rinnovata.

I preordini sono già disponibili, ad eccezione della versione per Switch 2, che aprirà in un secondo momento. Chi effettuerà l'acquisto nei primi giorni riceverà inoltre la felpa a tema Wings of Freedom come contenuto scaricabile, mentre chi opterà per il preordine digitale otterrà in aggiunta un paio di orecchini dello stesso set. I giocatori in possesso di dati di salvataggio di Attack on Titan 2 o della sua espansione Final Battle riceveranno infine un omaggio speciale all'interno del gioco, i cui dettagli non sono ancora stati resi noti.

Sul piano del gameplay, Attack on Titan 3 punta a un'evoluzione del sistema di mobilità omnidirezionale che ha da sempre caratterizzato la serie, garantendo una libertà di movimento aerea ancora maggiore. I giganti, dal canto loro, adotteranno pattern di movimento più vari e imprevedibili, alzando il livello di sfida e richiedendo ai giocatori di leggere le loro mosse in tempo reale per rispondere con tattiche flessibili. Per chi non ha dimestichezza con il genere action, resta disponibile un sistema di controlli semplificati, pensato per rendere accessibili anche le manovre più spettacolari.

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Attack on Titan 3 Koei Tecmo videogiochi anime
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