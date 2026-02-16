Campioni internazionali europei Pokémon 2026, tutti i vincitori

Londra ha confermato il suo ruolo di capitale europea del gaming competitivo ospitando, dal 13 al 15 febbraio, l'edizione più partecipata di sempre dei Pokémon European International Championships. Le sale dell'ExCeL hanno visto quasi 7 mila appassionati da oltre 70 paesi confrontarsi non solo per il prestigio del titolo, ma anche per una fetta del montepremi complessivo che ha superato la soglia dei 500.000 dollari. Un incredibile successo di pubblico, con oltre 17 mila visitatori solo nel primo dei tre giorni. L'evento ha rappresentato lo spartiacque decisivo della stagione, proiettando i vincitori verso il palcoscenico dei Campionati Mondiali previsti per il prossimo agosto in California.

Nel settore dei videogiochi (VGC), la categoria Master ha visto il trionfo di Paul Chua, capace di bissare il successo già ottenuto nel 2023 grazie a una strategia solida incentrata sulla sinergia tra Ogerpon e Urshifu. Il giocatore statunitense ha avuto la meglio su Zachary Weed in una finale che ha ribadito la forma eccellente dei rappresentanti americani, vincitori anche nelle categorie Junior e Senior rispettivamente con Hideo Uezu e Charlie Kim. Parallelamente, il Gioco di Carte Collezionabili ha celebrato la definitiva consacrazione dell'olandese Edwyn Mesman, il quale ha interrotto una serie di piazzamenti interlocutori superando il britannico Drew Stephenson. La finale ha messo a confronto la freschezza tattica di Mesman con l'aggressività del mazzo Gholdengo di Stephenson, premiando infine la costanza del giocatore olandese.

Le competizioni dedicate ai titoli mobile hanno regalato i momenti di maggiore tensione agonistica del weekend. Leo Marín Torres, noto nella community come P4T0M4N, ha scritto una pagina storica per Pokémon GO difendendo il titolo europeo in una finale al cardiopalma contro l'olandese Colin Spa, risolta solo all'ultimo match disponibile dopo un reset del tabellone. Sul fronte di Pokémon UNITE, il team francese Team Peps ha sollevato il trofeo sconfiggendo gli Evil Geniuses in una serie chiusa sul 3-2. Il successo del quintetto europeo arriva dopo un percorso netto che ha visto cadere sotto i loro colpi anche i campioni del mondo in carica, confermando la crescita di un titolo che continua a espandere la propria base di utenti e professionisti.

I vincitori dei Campionati Internazionali Europei Pokémon 2026 sono:

Videogiochi - Categoria Junior:

1° posto: Hideo Uezu [Giappone]

2° posto: Zachary Thomas [US]

Videogiochi - Categoria Senior:

1° posto: Charlie Kim [US]

2° posto: Leland Smith [US]

Videogiochi - Categoria Master:

1° posto: Paul Chua [US]

2° posto: Zachary Weed [US]

Gioco di Carte Collezionabili - Categoria Junior:

1° posto: Koutarou Matsudaira [Giappone]

2° posto: Reo Otake [Giappone]

Gioco di Carte Collezionabili - Categoria Senior:

1° posto: Jacob Lee [US]

2° posto: Maurycy Wilczek [Polonia]

Gioco di Carte Collezionabili - Categoria Master:

1° posto: Edwyn Mesman [Olanda]

2° posto: Drew Stephenson [UK]

Pokémon GO:

1° posto: Leo “P4T0M4N” Marín Torres [Spagna]

2° posto: Colin “Colin6ix” Spa [Olanda]

Pokémon UNITE:

1° posto: Team Peps [Europa]

2° posto: Evil Geniuses [Nord America]