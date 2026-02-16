circle x black
Campioni internazionali europei Pokémon 2026, tutti i vincitori

L'edizione 2026 all'ExCeL di Londra segna il primato storico di presenze per il circuito competitivo Pokémon, assegnando i titoli continentali e i primi biglietti per le finali mondiali di San Francisco

16 febbraio 2026 | 16.20
Redazione Adnkronos
Londra ha confermato il suo ruolo di capitale europea del gaming competitivo ospitando, dal 13 al 15 febbraio, l'edizione più partecipata di sempre dei Pokémon European International Championships. Le sale dell'ExCeL hanno visto quasi 7 mila appassionati da oltre 70 paesi confrontarsi non solo per il prestigio del titolo, ma anche per una fetta del montepremi complessivo che ha superato la soglia dei 500.000 dollari. Un incredibile successo di pubblico, con oltre 17 mila visitatori solo nel primo dei tre giorni. L'evento ha rappresentato lo spartiacque decisivo della stagione, proiettando i vincitori verso il palcoscenico dei Campionati Mondiali previsti per il prossimo agosto in California.

screenshot 2026 02 16 alle 16.06.18

Nel settore dei videogiochi (VGC), la categoria Master ha visto il trionfo di Paul Chua, capace di bissare il successo già ottenuto nel 2023 grazie a una strategia solida incentrata sulla sinergia tra Ogerpon e Urshifu. Il giocatore statunitense ha avuto la meglio su Zachary Weed in una finale che ha ribadito la forma eccellente dei rappresentanti americani, vincitori anche nelle categorie Junior e Senior rispettivamente con Hideo Uezu e Charlie Kim. Parallelamente, il Gioco di Carte Collezionabili ha celebrato la definitiva consacrazione dell'olandese Edwyn Mesman, il quale ha interrotto una serie di piazzamenti interlocutori superando il britannico Drew Stephenson. La finale ha messo a confronto la freschezza tattica di Mesman con l'aggressività del mazzo Gholdengo di Stephenson, premiando infine la costanza del giocatore olandese.

screenshot 2026 02 16 alle 16.05.06

Le competizioni dedicate ai titoli mobile hanno regalato i momenti di maggiore tensione agonistica del weekend. Leo Marín Torres, noto nella community come P4T0M4N, ha scritto una pagina storica per Pokémon GO difendendo il titolo europeo in una finale al cardiopalma contro l'olandese Colin Spa, risolta solo all'ultimo match disponibile dopo un reset del tabellone. Sul fronte di Pokémon UNITE, il team francese Team Peps ha sollevato il trofeo sconfiggendo gli Evil Geniuses in una serie chiusa sul 3-2. Il successo del quintetto europeo arriva dopo un percorso netto che ha visto cadere sotto i loro colpi anche i campioni del mondo in carica, confermando la crescita di un titolo che continua a espandere la propria base di utenti e professionisti.

screenshot 2026 02 16 alle 16.07.29

I vincitori dei Campionati Internazionali Europei Pokémon 2026 sono:

screenshot 2026 02 16 alle 16.09.13

Videogiochi - Categoria Junior:

1° posto: Hideo Uezu [Giappone]

2° posto: Zachary Thomas [US]

screenshot 2026 02 16 alle 16.10.09

Videogiochi - Categoria Senior:

1° posto: Charlie Kim [US]

2° posto: Leland Smith [US]

screenshot 2026 02 16 alle 16.10.54

Videogiochi - Categoria Master:

1° posto: Paul Chua [US]

2° posto: Zachary Weed [US]

screenshot 2026 02 16 alle 16.13.31

Gioco di Carte Collezionabili - Categoria Junior:

1° posto: Koutarou Matsudaira [Giappone]

2° posto: Reo Otake [Giappone]

screenshot 2026 02 16 alle 16.14.16

Gioco di Carte Collezionabili - Categoria Senior:

1° posto: Jacob Lee [US]

2° posto: Maurycy Wilczek [Polonia]

screenshot 2026 02 16 alle 16.15.04

Gioco di Carte Collezionabili - Categoria Master:

1° posto: Edwyn Mesman [Olanda]

2° posto: Drew Stephenson [UK]

screenshot 2026 02 16 alle 16.15.49

Pokémon GO:

1° posto: Leo “P4T0M4N” Marín Torres [Spagna]

2° posto: Colin “Colin6ix” Spa [Olanda]

screenshot 2026 02 16 alle 16.16.35

Pokémon UNITE:

1° posto: Team Peps [Europa]

2° posto: Evil Geniuses [Nord America]

