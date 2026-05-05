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Card Show Roma 2026: evento collezionismo e trading cards

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A Roma arriva Collect It: 5.000 visitatori e 150 espositori e Aldair come ospite speciale per l'evento dedicato alle carte sportive e GCC

Card Show Roma 2026: evento collezionismo e trading cards
05 maggio 2026 | 18.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Collect.it, uno dei principali appuntamenti dedicati al mondo delle trading cards arriva il 23 maggio presso l'Hotel Mercure Roma West, su una superficie espositiva di oltre 2.000 metri quadrati, confermando la crescita di un settore che unisce intrattenimento e asset di valore.

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Il programma prevede la partecipazione di oltre 150 espositori provenienti da tutta Italia ed Europa, con un’affluenza stimata di circa 5.000 visitatori attirati da un’offerta che spazia dalle card sportive ai classici come Pokémon, Magic: The Gathering e Lorcana. L'evento sarà preceduto da una Trade Night informale il 22 maggio presso Il Covo del Nerd, concepita per agevolare lo scambio e il networking tra appassionati e operatori del settore.

La manifestazione vede il supporto di partner strategici come CGC e Vault X per i servizi di gradazione e protezione, oltre al contributo di GTS Distribution e Sports Media House. Tra i momenti di rilievo tecnico e sportivo figura la presenza dell'ex difensore della Roma e Campione del Mondo Aldair, per il quale è stata prodotta una card esclusiva celebrativa. Parallelamente, il settore artistico sarà rappresentato da un'Artist Alley con illustratori di rilievo internazionale come Federico Maria Cugliari, Matteo Marzocco e Gianluca Barone, mentre l'aspetto strategico sarà affidato al torneo 4Season "Spring League", organizzato in collaborazione con Lore League.

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Collect It trading cards GCC evento collezionismo carte sportive collezionismo carte Roma Aldair carte Pokemon
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