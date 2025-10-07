circle x black
Chirurgia plastica rigenerativa: il futuro del settore a Roma

La Capitale ospita il 3° Congresso Internazionale su biotecnologie, tessuti autologhi e ricostruzione (4-6 Dicembre 2025)

07 ottobre 2025 | 13.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Città Eterna si prepara a ospitare un evento di rilievo mondiale nel settore medico-chirurgico: il "3rd Regenerative Plastic Surgery International Conference", in programma dal 4 al 6 dicembre 2025 presso il centro congressi dello storico Grand Hotel Palace in Via Veneto.

Il congresso, giunto alla sua terza edizione e patrocinato dall’Università di Roma Tor Vergata, è presieduto dal Prof. Pietro Gentile, figura di spicco della chirurgia plastica internazionale. Il Prof. Gentile, che vanta un indice bibliometrico scientifico (H-index) di 54 (secondo Scopus) e ricopre il ruolo di Professore Associato di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva presso l’Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, ha curato un programma scientifico che mira a unire l'eccellenza accademica alla pratica clinica.

Un hub per l'innovazione tissutale

L'evento si configura come un punto di riferimento per l'intera comunità scientifica internazionale, riunendo chirurghi plastici, accademici, ricercatori e professionisti sanitari. Il focus è sulla chirurgia plastica rigenerativa, un campo interdisciplinare in rapida espansione che fonde le tecniche chirurgiche classiche con le più recenti scoperte in medicina rigenerativa, biotecnologie e ingegneria tissutale.

Il programma prevede un'articolazione su tre giorni. Le prime due giornate, il 4 e 5 dicembre, saranno dedicate a relazioni scientifiche e lectio magistralis che esploreranno i temi emergenti della rigenerazione tissutale. La giornata conclusiva, il 6 dicembre, si concentrerà sulla chirurgia dal vivo presso la Clinica Madonna della Fiducia a Roma, articolata in tre moduli specifici: Breast (Senologia), Face (Volto) e Hair (Capelli), che illustreranno tecniche avanzate come il lipofilling e l'uso di biomateriali e cellule staminali adipose (PRP).

img 20251007 wa0002

Il Prof. Gentile ha sottolineato il valore del confronto scientifico: "Sarà un’occasione unica per condividere conoscenze, confrontarsi sui risultati della ricerca e delineare insieme il futuro della chirurgia plastica rigenerativa, in un contesto interdisciplinare che va dalla chirurgia/medicina estetica alla chirurgia ricostruttiva, passando per l’uso dei tessuti autologhi come il grasso con il lipofilling e l’uso di biomateriali avanzati."

Il congresso si conferma un appuntamento cruciale per definire le traiettorie future di questa disciplina, che promette di rivoluzionare i processi di ricostruzione e rigenerazione dei tessuti.

3rd Regenerative Plastic Surgery International Conference Chirurgia plastica rigenerativa Università di Roma Tor Vergata
