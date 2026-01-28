Civitavecchia: la nomina del Commissario straordinario apre la fase di reindustrializzazione

La nomina di un Commissario straordinario per l'area di Civitavecchia segna l'avvio di un percorso atteso di riconversione produttiva per uno dei poli industriali più complessi del Centro Italia. La designazione di Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio, alla guida di questo processo mira a rispondere alle criticità strutturali e occupazionali di un territorio in cerca di un nuovo assetto economico post-carbone.

Semplificazione e attrazione degli investimenti

La scelta di una figura commissariale risponde alla necessità di accelerare l'iter burocratico e favorire il coordinamento tra le istituzioni coinvolte. Secondo le analisi degli attori economici locali, la rapidità decisionale rappresenta il presupposto indispensabile per rendere Civitavecchia un ecosistema attrattivo per nuovi capitali privati.

Massimo Tabacchiera, presidente di Confapi Lazio e Roma, ha evidenziato come tale passaggio sia decisivo per "dare finalmente una risposta concreta a un territorio che da troppo tempo sconta criticità industriali, occupazionali e infrastrutturali". La strategia di sviluppo non riguarda esclusivamente i grandi insediamenti, ma punta a coinvolgere direttamente il tessuto delle piccole e medie imprese, considerate la base del sistema produttivo regionale.

I pilastri del rilancio: logistica e sostenibilità

La tabella di marcia per il rilancio di Civitavecchia si articola su tre direttrici fondamentali:

Riconversione industriale: Trasformazione dei siti esistenti verso settori ad alto valore aggiunto.

Logistica avanzata: Valorizzazione della posizione strategica del porto per il traffico merci internazionale.

Occupazione di qualità: Creazione di nuovi posti di lavoro stabili legati all'innovazione e alla transizione energetica.

L'obiettivo è quello di creare un contesto in cui la semplificazione normativa favorisca "il rilancio delle piccole e medie imprese, che rappresentano l’ossatura del sistema economico locale e regionale".

La collaborazione tra il Commissariato, la Regione e le associazioni di categoria come Confapi si prospetta come un elemento necessario affinché la reindustrializzazione non sia calata dall'alto, ma condivisa e orientata alle reali esigenze del mercato.