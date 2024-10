Confindustria Cisambiente a Ecomondo 2024

Dal 5 all'8 novembre, il quartiere fieristico di Rimini si trasformerà nel cuore pulsante dell'innovazione ambientale grazie a Ecomondo 2024. Confindustria Cisambiente, come di consueto, occuperà uno spazio privilegiato nella sezione Istituzionale, precisamente allo Stand n. 302 - Hall Sud, portando una serie di tematiche cruciali al centro del dibattito su ambiente e sostenibilità. Dal rapporto Ambiente e Legalità ad un approfondimento sulle Materie Prime Critiche, fino alle possibili alternative al Fast Fashion, sono diversi i temi che l'Associazione degli Industriali Italiani dell'Ambiente porta in fiera. L'incontro di punta della prima giornata sarà alle 15:30 sul palco centrale in Hall Sud (Innovation Arena) con Ambiente a Viso Aperto: un focus sul binomio Ambiente - Legalità condotto da Nicola Porro, alla presenza e con la conclusione del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Picchetto Fratin e l'intervento del Vice Ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

Nell'immagine Lucia Leonessi (Direttore Generale di Confindustria Cisambiente) e Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica )

Esponenti di primo piano delle istituzioni e dei più rappresentativi enti del settore ambientale si confronteranno sui principali strumenti giuridico normativi a disposizione per contrastare gli illeciti e assicurare un corretto approccio alla tutela dell'Ambiente, con particolare riferimento alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Un dialogo a più voci, dopo i saluti di Confindustria, tra Presidenti di MPS, di ARERA, di ISPRA, di CERVED per evidenziare la rilevanza delle relazioni sinergiche e proattive tra istituzioni e industria nella realizzazione di modelli gestionali consapevoli e responsabili, in una prospettiva di legalità ambientale e di sostenibilità.

Secondo momento della giornata sarà alle 16.45 presso lo Stand 166 al padiglione D1 con La Road Map Italiana delle Materie Critiche, organizzato in collaborazione con il Gruppo Iren, per una disamina delle strategie per un approvvigionamento sicuro e sostenibile di queste preziose risorse, in cui l'ottica dell'Economia Circolare gioca un ruolo chiave.

Non mancherà un appuntamento riservato ai ragazzi, che saranno protagonisti la mattina di mercoledì 6 novembre con L'Economia Circolare spiegata alle Giovani Generazioni: gli studenti delle scuole superiori verranno convolti in un percorso attraverso gli stand di alcune imprese associate che permetterà di ricostruire l'intero ciclo integrato di gestione del rifiuto. Ogni azienda, per la parte di propria competenza, illustrerà una specifica fase: dalla progettazione dei sistemi di raccolta e progettazione dei contenitori al recupero dei rifiuti e in particolare delle CRM fino alla chiusura del ciclo.

Un interessante faccia a faccia fra imprenditoria e mondo della politica nel pomeriggio di mercoledì 6, alle 15:30 in Sala Gialla - Hall Sud, con Question Eco Mondo Time: un confronto tra gli industriali e le commissioni Ambiente di Camera e Senato e la Commissione Ecoreati. Una modalità che Confindustria Cisambiente ha già sperimentato a Bruxelles a ottobre con una importante missione e che ha intenzione di portare avanti per tutto il prossimo anno. Nel fitto calendario degli appuntamenti di Confindustria Cisambiente, spazio anche ad una sostanziosa e innovativa riflessione sul rapporto tra mondo della Moda e Sostenibilità con l’evento Tessile o non Tessile? mercoledì 6 nel pomeriggio alle 16.30, presso la Sala Gialla in Hall Sud.

Industriali del recupero come Mantellassi della Manteco di Prato e impiantisti innovativi presenteranno iniziative attuali e future, volte a incentivare il riciclo e a trasformare la filiera produttiva tessile. Inoltre l’incontro con la stilista Chiara Boni, fra i principali rappresentanti della Moda italiana nel mondo, e la presenza del Segretario Generale di FEAD garantiranno lo sguardo creativo ed allargato all'Europa.

Ancora un illustre ospite nel pomeriggio di giovedì 7 alle 15:00 in Sala Gialla: il Prof. Corrado Clini, esperto di Politiche Ambientali e già Ministro dell’Ambiente, con la relazione Europa – Cina: due mondi a confronto propone un’analisi di due diversi modelli economico – sociale per individuare fattori caratterizzanti nell’ambito dei programmi ai cambiamenti climatici e per lo sviluppo della cooperazione tecnologica per la decarbonizzazione dell’economia lungo la via della seta.

Alle 16:30, sempre in Sala Gialla, Confindustria Cisambiente presenta ufficialmente GommAmbiente, la nuova divisione dedicata alle aziende che si occupano del recupero sostenibile dei rifiuti in gomma, pneumatici fuori uso (PFU) in primis. La nuova area vuole rafforzare il ruolo leader, a livello internazionale, delle aziende italiane che si occupano di recupero sostenibile, nonché contribuire a risolvere le criticità esistenti, promuovendo l'innovazione nella gestione di questo rifiuto-risorsa.

Nello stesso pomeriggio sarà presente il Commissario Straordinario Delegato di Governo SIN Crotone Cassano e Cerchiara di Calabria.