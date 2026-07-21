circle x black
Cerca nel sito
 

DCKO, il picchiaduro mobile con gli eroi e i villain DC arriva nel 2027

sponsor

Drop Fake annuncia la partnership con Warner Bros. Interactive Entertainment per un free-to-play PvP su iOS e Android. Le preregistrazioni sono già aperte sul sito ufficiale del gioco

DCKO, il picchiaduro mobile con gli eroi e i villain DC arriva nel 2027
21 luglio 2026 | 15.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Drop Fake, in collaborazione con Warner Bros. Interactive Entertainment, ha ufficializzato DCKO, un picchiaduro free-to-play pensato interamente per dispositivi mobili, con lancio previsto su iOS e Android nel corso del 2027. Il titolo punta su un sistema di combattimento player-versus-player in tempo reale, con l'obiettivo di ricreare su smartphone e tablet l'esperienza di uno scontro competitivo diretto tra utenti, supportato da una classifica globale.

Al centro dell'esperienza ci sono i "DC Legends": i giocatori potranno assemblare una squadra selezionando eroi e antagonisti tratti dall'universo DC, personalizzandone l'equipaggiamento attraverso mosse speciali intercambiabili e configurazioni dedicate. Il roster iniziale comprende, tra gli altri, Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, Poison Ivy, Lex Luthor e Doomsday, con l'annuncio di un nuovo personaggio a cadenza mensile. Oltre alla componente competitiva, DCKO offrirà anche modalità player-versus-environment, tra cui percorsi narrativi dedicati e la modalità Rift, insieme a contenuti aggiuntivi (nuove mappe, storie e ricompense) aggiornati con regolarità.

Dal punto di vista del gameplay, il sistema di combo si basa su input differenziati: tocchi rapidi per colpi leggeri, gesti di swipe per attacchi più potenti, combinabili tra loro per ottimizzare i danni inflitti. Accumulando l'apposita barra energia sarà possibile scatenare mosse capaci di ribaltare l'andamento dello scontro.

Il combattimento prevede inoltre meccaniche di presa e contromossa, per contrastare gli avversari che si affidano a una strategia difensiva, oltre a un sistema di cambio personaggio che consente di richiamare in campo il proprio Legend in panchina: gli attacchi combinati tra i due combattenti, così come i Tag Team Super Moves eseguiti in contemporanea, rappresentano alcuni dei momenti di massima spettacolarità offerti dal titolo. Anche il personaggio non attivo avrà un ruolo tattico, potendo intervenire con assist di supporto nei momenti più delicati dello scontro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
DCKO DC videogiochi mobile iOS Android
Vedi anche
Ferran Torres, l'eroe dei Mondiali nella festa della Spagna col cappellino 'stile Trump' - Video
News to go
Assicurazione auto, responsabilità civile unica imposta per legge
Collo bloccato da aria condizionata? Il parere dell'esperto - Video
Caso Fakir, Salvini: "Irresponsabile alimentare odio verso chi indossa divisa" - Video
News to go
Caso Fakir, notte di violenza a Bologna: scontro manifestanti-polizia
Parkour a 70 anni? A Singapore si può - Video
Bologna in piazza per Fakir, scontri manifestanti-agenti e idranti sulla folla - Video
News to go
Maltempo devasta ettari di coltivazioni nel Centro-Nord
Paura a New York, ordigno incendiario davanti alla sede dell'Fbi: arrestato un uomo - Video
Lo scherzo del pilota aereo che fa le congratulazioni...all'Argentina - Video
﻿'Avengers: Doomsday', arriva il trailer con le prime immagini ufficiali - Video
Mondiali, il ballo scatenato di Penelope Cruz per la vittoria della Spagna - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza