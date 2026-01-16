EA SPORTS FC svela i Team of the Year 2025: Mbappé e Bronze nominati primi Capitani

Konami ha annunciato i Team of the Year (TOTY) 2025 di EA SPORTS FC. Attraverso milioni di voti espressi dalla community globale, sono stati selezionati i ventidue atleti che meglio hanno rappresentato l'eccellenza calcistica nell'ultimo anno solare. La novità assoluta di questa edizione è l'istituzione dei Capitani TOTY, ruolo assegnato per la prima volta a Kylian Mbappé (Real Madrid) e Lucy Bronze (Chelsea).

Le formazioni ufficiali: l'XI dell'anno

Le selezioni riflettono il dominio di club come il FC Barcelona nel settore femminile e la varietà competitiva in quello maschile. Di seguito i dettagli delle formazioni:

Team of the Year Femminile

Il blocco del Barcellona e del Chelsea domina la scena globale:

Difesa: Christine Endler (Portiere); Lucy Bronze, Millie Bright, Leah Williamson, Selma Bacha.

Centrocampo: Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Alexia Putellas.

Attacco: Clàudia Pina, Ewa Pajor, Alessia Russo.

Team of the Year Maschile

Una squadra che combina solidità difensiva e velocità offensiva:

Difesa: Gianluigi Donnarumma (Portiere); Jules Koundé, William Saliba, Virgil van Dijk, Nuno Mendes.

Centrocampo: Pedri, Declan Rice, Vitinha.

Attacco: Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Kylian Mbappé.

Leadership e riconoscimenti: le voci dei protagonisti

La nomina a Capitano rappresenta un nuovo standard di merito nel gioco. Lucy Bronze ha espresso il proprio orgoglio per il traguardo: "Essere nominata prima Capitana in assoluto del TOTY EA SPORTS FC Femminile è un onore. Il 2025 è stato un anno fantastico: abbiamo vinto di nuovo gli Europei e ho conquistato il mio primo titolo BWSL con il Chelsea".

Anche il difensore del Liverpool, Virgil van Dijk, presente per la settima volta nella selezione, ha sottolineato il valore del voto popolare: "Essere votato dai tifosi significa sempre molto per me e vorrei ringraziarli per il loro sostegno".

"Il Team of the Year non è solo una celebrazione dell'eccellenza calcistica, ma anche della passione dei tifosi," ha dichiarato Jeff Sharma, Vice President, Franchise Strategy and Marketing di EA SPORTS FC. "I Team of the Year Maschile e Femminile di quest'anno e i Capitani Team of the Year rendono omaggio ai giocatori che i fan amano guardare ogni settimana: quelli che cambiano le sorti delle partite, trascinano le squadre e definiscono le ere. Mettendo il voto nelle mani dei fan, il Team of the Year si colloca proprio all'intersezione tra calcio e passione dei tifosi, ed è lì che EA SPORTS FC eccelle."

Calendario dei rilasci e contenuti In-Game

Gli oggetti speciali TOTY saranno resi disponibili in modo progressivo su console, PC e dispositivi mobili. Le votazioni per il 12° Giocatore (maschile e femminile) si apriranno il 17 gennaio 2026.

Le date chiave per il rilascio nei pacchetti Ultimate Team sono le seguenti:

Attaccanti: 16-18 Gennaio

Centrocampisti: 18-20 Gennaio

Difensori e Portieri: 20-22 Gennaio

Formazioni complete e Menzioni d'Onore: 23-30 Gennaio

Per gli utenti mobile, il percorso culminerà il 5 febbraio con l'Ultimate Team of the Year (UTOTY), seguito dalle Menzioni d'Onore il 12 febbraio. Maggiori dettagli tecnici sono consultabili sul sito ufficiale ea.com/fc26.