circle x black
Cerca nel sito
 

Echo Show 8 e 11, i nuovi dispositivi Amazon con Alexa

sponsor

I nuovi display intelligenti di Amazon arrivano in Italia con design rinnovato, audio premium e chip dedicati all’intelligenza artificiale generativa

Echo Show 8 e 11, i nuovi dispositivi Amazon con Alexa
12 novembre 2025 | 15.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Amazon porta ufficialmente in Italia i nuovi Echo Show 8 ed Echo Show 11, due display intelligenti che segnano un passo avanti nella famiglia Echo non solo per estetica e potenza, ma soprattutto per ciò che promettono: esperienze basate su Alexa+, la versione evoluta dell’assistente vocale che integrerà funzioni di intelligenza artificiale generativa, pronta a trasformare il modo in cui si interagisce con i dispositivi domestici.

Il design è il primo elemento che cattura l’attenzione. Amazon ha ridisegnato i nuovi Echo Show con un linguaggio più moderno e raffinato, dotandoli di display touch con tecnologia in-cell e cristalli liquidi negativi per una resa visiva più brillante e nitida. Le immagini si adattano in modo dinamico all’ambiente, migliorando l’angolo di visione e valorizzando i contenuti anche in condizioni di luce non ottimali. La superficie visibile dello schermo è più ampia, offrendo un’esperienza più immersiva durante videochiamate, streaming o consultazione di informazioni quotidiane.

Sul fronte audio, il salto di qualità è netto. Entrambi i modelli introducono una nuova architettura sonora con altoparlanti stereo frontali e un woofer personalizzato, capaci di creare un effetto spaziale che riempie la stanza. I driver full-range, posizionati sotto il display, diffondono un suono diretto e cristallino, migliorando la nitidezza delle voci e la profondità dei bassi. È il miglior comparto audio mai raggiunto su un Echo con schermo.

I nuovi dispositivi integrano il chip AZ3 Pro, il più potente mai installato su un prodotto Echo. Dotato di un acceleratore AI di nuova generazione, è progettato per gestire modelli linguistici e visivi avanzati direttamente sul dispositivo, aprendo la strada alle funzionalità “edge AI” che arriveranno con Alexa+. Accanto al processore, Amazon introduce anche Omnisense, la piattaforma sensoriale che combina fotocamera da 13 megapixel, radar Wi-Fi, ultrasuoni e altri sensori ambientali per permettere ad Alexa di reagire al contesto in modo più naturale, personalizzato e proattivo.

Disponibili già da oggi su Amazon.it, Echo Show 8 è proposto a 199,99 euro, mentre Echo Show 11 sale a 239,99 euro. A completare l’esperienza, un supporto regolabile venduto separatamente a 39,99 euro, pensato per adattarsi ai nuovi colori e al design dei dispositivi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Echo Show Alexa IA Amazon
Vedi anche
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza