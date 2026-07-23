Effetti positivi sulla salute intestinale dell'aspirina e della dieta pesco-vegetariana

Uno studio del Cnr-Ibba evidenzia come l'associazione tra alimentazione ricca di vegetali e pesce e l'acido acetilsalicilico aiuti a prevenire i processi infiammatori intestinali

Uno studio coordinato dall'Istituto di biologia e biotecnologia agraria del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibba), in collaborazione con l'Università di Firenze e pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ha dimostrato che l'adozione di una dieta pesco-vegetariana, se associata all'assunzione di acido acetilsalicilico (aspirina), contribuisce a migliorare la salute intestinale e a ridurre i processi infiammatori associati allo sviluppo del tumore del colon-retto.

La ricerca, condotta su modelli animali geneticamente predisposti, conferma che il regime alimentare basato su pesce e prodotti di origine vegetale diminuisce la formazione di lesioni tumorali, potenziando gli effetti benefici quando integrato con il trattamento farmacologico antinfiammatorio. L'analisi microbiologica ha evidenziato che la combinazione di dieta e farmaco seleziona specifici gruppi batterici, tra cui il genere Roseburia, noto per la produzione di butirrato, una sostanza essenziale per il benessere della mucosa intestinale e il controllo dell'infiammazione.

"I nostri risultati confermano che il microbiota intestinale rappresenta un punto di incontro fondamentale tra alimentazione e salute", spiega Carlotta De Filippo, ricercatrice del Cnr-Ibba che ha coordinato lo studio. "Comprendere come dieta, farmaci e microbiota interagiscano tra loro ci permetterà di sviluppare in futuro strategie di prevenzione sempre più efficaci e personalizzate, soprattutto per le persone a maggior rischio di sviluppare questa malattia".».