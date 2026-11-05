Eventi su WhatsApp, ora si risponde anche senza account

La piattaforma di messaggistica rinnova la gestione degli inviti introducendo link condivisibili via email o QR code, tutele avanzate per la privacy e un hub dedicato nelle impostazioni

WhatsApp introduce un consistente aggiornamento per la funzione Eventi, eliminando l'obbligo di possedere l'applicazione per partecipare all'organizzazione. La principale novità consente infatti a chiunque riceva un link di invito di consultare i dettagli dell'appuntamento e confermare la propria presenza direttamente dal browser, senza dover scaricare il client o registrare un profilo.

In fase di creazione è possibile arricchire l'invito con un'immagine di copertina e inoltrarlo tramite canali esterni come SMS ed email, oppure generarne una versione accessibile tramite codice QR. La gestione include accorgimenti mirati alla tutela dei dati personali: il recapito telefonico dell'organizzatore non viene mostrato ai partecipanti non presenti in rubrica, mentre l'indirizzo del luogo di ritrovo resta oscurato agli utenti privi di account fino alla ricezione dell'effettiva conferma di partecipazione.

Lo strumento, finora circoscritto all'interno delle singole chat e delle conversazioni di gruppo, guadagna inoltre una sezione indipendente collocata nelle impostazioni. Da questo pannello diventa possibile gestire le adesioni, consultare lo storico degli appuntamenti passati e futuri, impostare promemoria su misura e concedere agli invitati la facoltà di segnalare un accompagnatore. Il rilascio della funzionalità avverrà progressivamente per tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane.