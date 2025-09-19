circle x black
"Fabbrica AI" per il futuro digitale

Kiratech celebra il suo ventennale con un evento a Verona dedicato all'AI, al cloud e alla sicurezza

19 settembre 2025 | 13.24
Redazione Adnkronos
Nella storica cornice del Castelvecchio di Verona, si è tenuto l'evento "Fabbrica AI" di Kiratech, per celebrare i primi vent'anni dell'azienda nel campo dell'innovazione tecnologica. L'appuntamento, dedicato al futuro digitale, ha offerto una giornata di approfondimento con sessioni e panel focalizzati su tre pilastri tematici cruciali: AI, Platform Engineering e Security.

L'evento ha visto la partecipazione di relatori provenienti da partner internazionali di Kiratech come Dynatrace, Elastic, IBM, Red Hat, Nutanix e UpWind. I loro interventi hanno fornito contributi di scenario e presentato casi concreti di innovazione, offrendo al pubblico una visione a 360 gradi delle sfide e delle opportunità del settore. La giornata si è conclusa con il discorso di Krateo, il ramo aziendale di Kiratech specializzato in PlatformOps.

A fine evento, il CEO di Kiratech, Giulio Covassi, si è dichiarato molto soddisfatto: "La chiusura della giornata e del tavolo tecnico è stata molto positiva. Anche l’audience è stata molto contenta sia di ascoltare gli speech di Kiratech e di Krateo, ma anche dei vendor, partner e sponsor. Siamo dunque molto soddisfatti".

Il CIO e CISO di Kiratech, Marco Bizzantino, ha ripercorso la storia dell'azienda: "Siamo partiti piccoli, come si suol dire, ma abbiamo sempre avuto un carattere molto forte, spingendo l’innovazione anche in maniera audace su aziende che per loro natura magari sono poco recettive a innovazioni così spinte". Nonostante le sfide, l'azienda è riuscita a crescere: "Siamo riusciti a fare breccia; entrando in determinati mercati che per le nostre dimensioni magari erano fantascienza. Siamo riusciti poi a crescere anche come azienda e adesso siamo finalmente una realtà affermata in ambito italiano, ma anche in ambito europeo, e ci conoscono proprio per essere dei portatori di innovazione".

L'anniversario non ha rappresentato un semplice traguardo, ma un punto di partenza verso nuove sfide. Bizzantino ha concluso con una visione per il futuro: "Questi sono stati i primi vent'anni; i prossimi vent'anni ci auguriamo di poter continuare su questa strada: aiutare le aziende ad innovare come dei pionieri dell'innovazione futura". L’evento ha ribadito il ruolo di Kiratech come partner di riferimento nell'evoluzione tecnologica, consolidando una visione che guarda avanti con competenza e passione.

Tag
Kiratech trasformazione digitale PlatformOps AI Fabbrica AI
