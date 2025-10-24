circle x black
French Choc
24 ottobre 2025 | 14.32
Redazione Adnkronos
L'opening party si terrà mercoledì 29 ottobre, ore 21.00, all'eSports Stadium (Palatagliate di Lucca): una notte di pura energia e sonorità d’avanguardia per inaugurare il festival con tre protagonisti eccezionali della scena musicale internazionale.

Étienne de Crécy, leggenda della French Touch e pioniere della musica elettronica europea, firma un dj set esclusivo: un viaggio attraverso tre decenni di innovazione sonora, tra eleganza, ritmo e visione artistica.

Venin Carmin, la nuova voce del dark pop francese, con il suo universo sonoro tra cold pop, post-punk ed electroclash, porta a Lucca un live ipnotico e cinematografico.

Andrea Rock, voce ribelle e cuore punk della radio italiana, storico speaker di Virgin Radio, apre la serata con un dj set che unisce rock, energia e libertà.

Un’unica notte, tre anime e una sola promessa: accendere Lucca con un’esplosione di musica, luce e libertà.

L'accesso alla serata è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza fino a esaurimento posti. I possessori di ticket per Lucca Comics & Games avranno una fila prioritaria dedicata.

French Touch eSports Stadium Palatagliate dark pop francese Lucca Comics & Games
