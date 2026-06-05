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GCC Pokémon 30 Anniversario: espansione dal 16 Settembre

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Il nuovo set celebrativo debutterà il 16 settembre 2026 con una distribuzione simultanea in tutto il mondo, introducendo opere dell'artista YOSHIROTTEN e trenta storiche versioni del passato

GCC Pokémon 30 Anniversario: espansione dal 16 Settembre
05 giugno 2026 | 09.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La storia dei Pokémon tascabili taglia il traguardo dei tre decenni e, per l'occasione, The Pokémon Company International ha annunciato l'uscita dell'espansione "30° Anniversario" del celebre Gioco di Carte Collezionabili, prevista per il prossimo 16 settembre 2026 presso tutti i rivenditori autorizzati a livello globale.

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Questo lancio si distingue in modo particolare nel panorama editoriale del brand poiché rappresenta la prima volta nella storia del GCC Pokémon in cui un set viene distribuito in contemporanea mondiale su tutti i mercati coinvolti, inaugurando una serie di pubblicazioni speciali programmate nel corso dell'anno. Dal punto di vista tecnico e collezionistico, la nuova collezione si caratterizza per una composizione strutturata esclusivamente da carte olografiche e per la reintroduzione di alcune delle storiche versioni classiche che hanno riscontrato il maggior gradimento tra gli appassionati nel corso del tempo.

Ecco il trailer ufficiale

Tra le novità più rilevanti spicca il debutto della categoria di rarità denominata "Rara Futuristica", la quale propone illustrazioni realizzate dal rinomato artista giapponese YOSHIROTTEN con l'obiettivo di rappresentare le creature attraverso uno stile visivo d'impatto, concepito per evocare una prospettiva legata a un futuro misterioso e ancora da scoprire. La configurazione delle singole buste d'espansione prevede l'inserimento sistematico di una tra trenta esclusive carte olografiche dedicate a Pikachu, ciascuna firmata da un autore differente, a cui si affiancano illustrazioni inedite destinate a immortalare i vari Pokémon all'interno di scenari diurni e notturni. Il fattore nostalgico viene ulteriormente integrato dalla presenza di trenta carte storiche selezionate per documentare il lungo percorso editoriale del gioco, ognuna delle quali viene riproposta con una finitura olografica speciale.

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Tag
GCC Pokémon 30 Anniversario YOSHIROTTEN Pokémon Rara Futuristica The Pokémon Company International Pikachu
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