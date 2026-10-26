GCC Pokémon Pocket, dal 29 ottobre l'espansione Fusione Duale

The Pokémon Company ha annunciato l'introduzione di nuove funzionalità meccaniche ed espansioni per l'applicazione mobile dedicata al gioco di carte collezionabili digitale, coincidente con il debutto di Fusione Duale previsto per il 29 ottobre 2026 e con le celebrazioni per il secondo anniversario del titolo.

La principale innovazione strutturale dell'aggiornamento è rappresentata dalle carte di doppio tipo, una dinamica che consente a singole creature di appartenere simultaneamente a due categorie elementali, come nel caso di Mega Mewtwo X ex, caratterizzato dai tipi Psico e Lotta, e di Mega Greninja ex, legato ai tipi Acqua e Buio. L'espansione rinnova inoltre le illustrazioni e le carte dedicate a figure storiche del franchise quali Pikachu, Venusaur, Charizard e Blastoise.

A partire dal 31 ottobre e fino al 26 dicembre 2026, l'offerta in-app si arricchirà con i pacchetti della serie Busta speciale: Primi Compagni d’Avventura, un formato distinto dalle buste ordinarie che si sblocca mediante una risorsa specifica a ricarica settimanale e garantisce l'ottenimento di almeno una carta contrassegnata con una stella, includendo le raffigurazioni dei Pokémon iniziali delle nove regioni finora introdotte.

Sul fronte delle attività a tempo, dal 20 ottobre 2026 al 20 ottobre 2027 sono programmate le missioni evento Pika Pika!, ideate per festeggiare i trent'anni del GCC Pokémon; completando dieci accessi giornalieri, gli utenti ricevono una carta immersiva esclusiva di Pikachu ex, affiancata da pacchetti e accessori dedicati. L'azienda ha confermato che la campagna celebrativa includerà ulteriori eventi promozionali, missioni e aggiornamenti dettagliati sul portale Pokemon.com.