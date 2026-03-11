circle x black
Ghost of Yōtei Legends: la frontiera del multiplayer cooperativo su PS5

Disponibile da subito come DLC gratuito per tutti i possessori del titolo principale, la modalità Legends introduce sfide soprannaturali e un sistema di classi unico tramite la patch 1.5.

11 marzo 2026
L'universo di Ghost of Yōtei si arricchisce con il debutto di Legends, un'espansione multigiocatore cooperativa disponibile senza costi aggiuntivi che sposta l'azione verso una dimensione mitologica e soprannaturale. Accessibile immediatamente attraverso l'aggiornamento 1.5, questa modalità permette ai giocatori di formare squadre per affrontare versioni mostruose dei leggendari "Sei di Yōtei".

L'esperienza si articola in diverse tipologie di missioni, a partire dalla modalità Sopravvivenza, dove gruppi di quattro utenti devono difendere territori strategici su mappe dinamiche. In questo contesto, il controllo delle posizioni diventa vitale: il mantenimento di un'area garantisce "Benedizioni" tattiche, mentre la perdita del territorio scatena "Maledizioni" che mettono la squadra in serio svantaggio.

Per chi preferisce una progressione più narrativa, la modalità Storia offre dodici missioni per coppie di giocatori, fondamentali per accedere alle successive Incursioni. Queste ultime rappresentano la sfida più complessa dell'espansione, consistendo in assalti su larga scala a roccaforti difese da boss giganti come l'Oni, la Kitsune o il Serpente. La struttura del gameplay si poggia su quattro classi specializzate, ognuna dotata di stili di combattimento ed equipaggiamenti distintivi. Il Samurai eccelle nell'uso dell'ōdachi, l'Arciere domina la distanza con la yari, il Mercenario sfrutta la versatilità della doppia katana e lo Shinobi padroneggia la furtività attraverso il kusarigama. Ogni classe permette inoltre di sbloccare elementi estetici esclusivi completando imprese specifiche nel corso delle battaglie.

Oltre al sistema di bottino e agli equipaggiamenti "Leggendari" ottenibili alle difficoltà più elevate, gli sviluppatori hanno introdotto una nuova lobby interattiva. In questo spazio comune, i giocatori possono testare le proprie abilità nel tiro con l'arco o sfidarsi in mini-giochi tradizionali come lo Zeni Hajiki e il Taglio del Bambù tra una missione e l'altra.

Il supporto alla Modalità Foto rimane attivo anche nel multigiocatore, permettendo di immortalare i momenti più spettacolari delle incursioni cooperative. Con un ulteriore Raid previsto per aprile, che vedrà l'ingresso del Drago e di Lord Saito, Ghost of Yōtei Legends si conferma come un'espansione massiccia e immediatamente fruibile per l'intera community su PlayStation 5.

