God of War, Dave Bautista potrebbe essere Kratos in TV

L'attore ed ex wrestler è in trattativa con Amazon MGM Studios e Sony Pictures Television dopo l'infortunio che ha costretto il precedente protagonista a lasciare la produzione

Amazon MGM Studios e Sony Pictures Television hanno trovato il sostituto per il protagonista della loro attesa serie drammatica God of War. Dave Bautista è in trattative per interpretare Kratos nell'adattamento televisivo del popolare videogioco PlayStation, prendendo il posto di Ryan Hurst.

Hurst, che era stato scelto originariamente per il ruolo, si è infortunato a fine giugno rompendosi un braccio durante l'esecuzione di uno stunt sul set, quando la lavorazione era arrivata al quarto mese. L'infortunio ha richiesto un intervento chirurgico seguito da una lunga riabilitazione, rendendo di fatto impossibile per l'attore proseguire nel ruolo.

La produzione si era fermata subito dopo l'incidente, e nelle settimane successive la decisione è stata quella di ricasting: la preparazione del nuovo interprete dovrebbe iniziare a metà agosto, con la ripresa delle riprese prevista a metà ottobre a Vancouver, città dove la serie viene girata.

Il background di Bautista come wrestler professionista di lungo corso lo rende una scelta naturale per un ruolo fisicamente impegnativo come quello di Kratos, permettendogli di adattarsi rapidamente nonostante i tempi ristretti imposti dal nuovo calendario. L'attore arriva peraltro da un altro progetto fantasy fisicamente esigente, il nuovo film Highlander, per cui aveva dovuto sottoporsi a un intenso lavoro di preparazione atletica.

Per Bautista si tratterebbe solo del secondo ruolo da protagonista fisso di una serie, dopo la seconda stagione del drama Apple TV See. Il progetto lo riporta a lavorare con Amazon MGM Studios, dopo averlo visto quest'anno accanto a Jason Momoa nel film The Wrecking Crew e, prossimamente, al fianco di Jake Gyllenhaal in Road House 2. L'attore ha inoltre in uscita i film Alpha Gang, in anteprima al Toronto Film Festival, l'animato Ally e, appunto, Highlander.