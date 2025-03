Google annuncia Pixel 9a, nuovo smartphone con Gemini sotto i 600 euro

Google ha annunciato il nuovo smartphone Pixel 9a, disponibile a 549 euro a partire da inizio aprile. Il Pixel 9a di Google si posiziona nel mercato come un dispositivo di fascia media che integra funzionalità avanzate derivate dai modelli di punta della serie Pixel. Questo smartphone si distingue per l'adozione del processore Google Tensor G4, progettato per ottimizzare le prestazioni e l'efficienza energetica. Il Pixel 9a presenta un design rinnovato, caratterizzato da un profilo piatto ed elegante con bordi arrotondati. Il display Actua da 6,3 pollici offre una luminosità massima di 2700 nit, superando del 35% quella del predecessore Pixel 8a. La frequenza di aggiornamento adattiva a 120 Hz contribuisce a una maggiore fluidità visiva. Le opzioni di colore includono Rosa peonia, Viola ametista, Nero ossidiana e Grigio creta.

Il sistema a doppia fotocamera posteriore è composto da un sensore principale da 48MP e un sensore ultrawide da 13MP. Una novità per la serie A è la funzione di messa a fuoco macro, che permette di catturare dettagli ravvicinati. Il dispositivo integra funzionalità di fotografia computazionale basate sull'intelligenza artificiale, tra cui Aggiungimi, che combina due foto di gruppo per includere anche il fotografo, Scatto Migliore, che seleziona le espressioni facciali ottimali da una serie di scatti per creare una foto di gruppo ideale, e Magic Editor, che offre funzionalità di editing avanzate, come la riframatura automatica e la modifica contestuale dell'immagine. Non mancano poi funzionalità consolidate come Gomma magica, Gomma magica audio, Foto notturna, Astrofotografia e Panorama con Vista notturna.

La batteria del Pixel 9a è progettata per garantire oltre 30 ore di utilizzo standard e fino a 100 ore con la modalità Risparmio Energetico Estremo. Il dispositivo è certificato IP68 per la resistenza all'acqua e alla polvere e beneficia di sette anni di aggiornamenti del sistema operativo, di sicurezza e di "Pixel Drops" (aggiornamenti funzionali periodici). Il Pixel 9a integra Gemini, un assistente AI che supporta l'utente in diverse attività, interagendo con applicazioni Google come Maps, Calendar e YouTube. Gemini Live permette conversazioni vocali e chat in linguaggio naturale. Sono previste future integrazioni con Gemini Advanced, tra cui la condivisione video e dello schermo. Altre funzionalità AI includono Cerchia e Cerca, che permette di effettuare ricerche direttamente dallo schermo senza cambiare applicazione, e Pixel Studio, strumento per la creazione di immagini creative.