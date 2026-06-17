circle x black
Cerca nel sito
 

Google lancia Wear OS 7, Pixel Watch tra IA e autonomia

sponsor

Il sistema operativo di Mountain View debutta sui dispositivi Pixel con aggiornamenti in tempo reale e una gestione energetica ottimizzata

- Google
- Google
17 giugno 2026 | 08.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Google ha avviato il rilascio ufficiale di Wear OS 7, l'ultimo aggiornamento del sistema operativo per smartwatch che interessa direttamente i possessori di Pixel Watch 2, 3 e 4. Tra le novità immediatamente tangibili spicca l'introduzione della funzione Live Updates, pensata per sincronizzare in tempo reale i dati tra smartphone e orologio, permettendo così di monitorare direttamente dal polso i punteggi sportivi o lo stato di avanzamento di una consegna a domicilio. Parallelamente, la casa di Mountain View dichiara un incremento dell'efficienza energetica, con un'autonomia della batteria che aumenta fino al 10% rispetto alla versione precedente.

CTA

L'esperienza d'uso quotidiana viene ottimizzata anche sul fronte della multimedialità e dell'interconnessione tra dispositivi dello stesso ecosistema. Il nuovo selettore di output audio semplifica il passaggio del flusso sonoro tra i diversi terminali connessi, come auricolari o altoparlanti Nest, mentre l'integrazione con gli smart glasses presentati all'ultimo Google I/O consente ora di visualizzare in anteprima sullo schermo dell'orologio le foto scattate tramite gli occhiali. Sul piano dello sviluppo software, i vecchi "Tile" introdotti nel 2019 lasciano progressivamente il posto a nuovi widget di terze parti, progettati per essere più flessibili e dinamici, pur garantendo la retrocompatibilità con le edizioni meno recenti del sistema operativo.

Il capitolo della sicurezza riceve un aggiornamento cruciale attraverso il potenziamento della funzione Emergency Sharing. In caso di rilevamento di cadute gravi, incidenti stradali o perdita improvvisa del battito cardiaco, lo smartwatch sarà in grado di allertare automaticamente una lista selezionata di contatti personali in aggiunta ai servizi di soccorso tradizionali. Sebbene il pacchetto attuale introduca già miglioramenti strutturali, le attese funzionalità legate a Gemini Intelligence verranno rilasciate solo nei prossimi mesi, portando con sé l'automazione multi-step delle app tramite comandi vocali, il nuovo design "neural expressive" e la possibilità di generare widget su misura sfruttando il linguaggio naturale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Google Wear OS 7 Pixel Pixel Watch Android
Vedi anche
Sal Da Vinci: "Serata Eurovision a Sanremo? Bello rinnovare le cose. Mio 'one man show' in Rai? Chi lo sa"
News to go
Bonus casa per genitori separati, manca il decreto attuativo
Da Sal Da Vinci a Gazzoli, le voci italiane di Toy Story 5: "Ecco come i giocattoli ci hanno salvato" - Video
News to go
Sette comuni su 10 in Italia con meno di 5mila abitanti: i dati Istat
Manuel Agnelli: "Mi sono infortunato, gli Afterhours non saranno a Firenze sabato" - Video
News to go
Caritas: "Mai assistite così tante famiglie"
News to go
Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni
G7, Macron accoglie Meloni a Evian: il saluto social sulle note di 'Felicità' - Video
Achille Lauro omaggia vittime di Crans-Montana a San Siro - Video
"Senza Maschera. L'ascesa social di Giorgia Meloni", presentazione del libro di Tommaso Longobardi - Video
Donzelli (Fdi): "Vannacci? Chi vota contro Meloni non è un alleato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza