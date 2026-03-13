Google Maps si aggiorna con l'IA di Gemini e la navigazione 3D

Mountain View integra il suo modello linguistico nelle mappe per gestire richieste complesse e rinnovare la navigazione 3D. Le nuove funzioni permetteranno di prenotare tavoli e visualizzare percorsi immersivi con dettagli urbani inediti

Google prosegue l'integrazione capillare di Gemini all'interno dei suoi servizi di punta, annunciando il debutto di "Ask Maps". Questa nuova funzionalità trasforma il navigatore in un assistente conversazionale capace di elaborare quesiti articolati che superano i limiti della ricerca tradizionale. Il sistema è progettato per interpretare richieste specifiche basate su contesti reali, come la necessità di individuare un locale con una determinata atmosfera o caratteristiche logistiche particolari, filtrando le informazioni attraverso l'analisi di recensioni, fotografie e dati storici forniti dagli utenti.

L'interazione avviene in modo naturale, permettendo di descrivere i propri piani con diversi livelli di dettaglio. Gemini analizza la query per offrire opzioni personalizzate, attingendo ai luoghi salvati o alle interazioni precedenti dell'utente su Maps e sulla Ricerca Google, escludendo però i dati provenienti da altre applicazioni come Gmail. Oltre alla semplice consultazione, lo strumento consente di passare rapidamente all'azione, integrando un sistema di prenotazione diretta che semplifica l'organizzazione delle attività nel mondo fisico. Per quanto riguarda l'aspetto commerciale, l'azienda ha precisato che i posizionamenti pubblicitari non influenzeranno i suggerimenti generati dall'intelligenza artificiale, sebbene i piani di monetizzazione a lungo termine rimangano in fase di definizione.

Parallelamente alle capacità testuali, Google ha introdotto la cosiddetta "Navigazione Immersiva", definendola il più importante aggiornamento estetico e funzionale dell'ultimo decennio. L'interfaccia cartografica viene arricchita da edifici in 3D, vegetazione realistica e una rappresentazione precisa del terreno e delle infrastrutture stradali. Durante la guida, la telecamera virtuale regola dinamicamente lo zoom per evidenziare elementi critici come corsie, strisce pedonali e segnaletica, garantendo una maggiore consapevolezza dell'ambiente circostante.

Il sistema fornisce inoltre una giustificazione analitica per ogni percorso suggerito, spiegando le ragioni dietro una specifica rotta basandosi sul traffico in tempo reale e sulle segnalazioni della community relative a cantieri o incidenti. Una volta giunti a destinazione, il software assiste l'utente nella ricerca del parcheggio e fornisce indicazioni pedonali dettagliate per completare l'ultimo tratto del viaggio. Il rilascio di queste innovazioni parte dagli Stati Uniti e dall'India su dispositivi Android e iOS, con una successiva estensione al resto del mondo e alla versione desktop.