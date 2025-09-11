Harry Potter torna in audio con un cast stellare: le nuove voci della saga

La magia di Harry Potter si prepara a rivivere in una forma completamente nuova: Pottermore Publishing e Audible hanno svelato i nuovi interpreti che daranno voce a Harry Potter: The Full Cast Audio Editions, la serie multivoce che promette di trasformare l’ascolto dei romanzi in un’esperienza cinematografica immersiva.

Oltre 200 attori sono stati coinvolti in questa produzione monumentale, con un cast che include nomi di primo piano del cinema e della televisione. Kit Harington interpreterà il Professor Allock, Keira Knightley sarà la Professoressa Umbridge, Iwan Rheon vestirà i panni del Professor Lupin, mentre Ruth Wilson darà voce a Bellatrix Lestrange. Accanto a loro, Ambika Mod sarà Ninfadora Tonks, Leo Woodall interpreterà Bill Weasley, Simon Pegg sarà Arthur Weasley, James McAvoy presterà la voce a Malocchio Moody, Gemma Whelan alla Professoressa Sprite e Matt Berry a Sir Cadogan.

McAvoy ha sottolineato quanto sia stato stimolante calarsi nel ruolo del severo auror Moody, “un personaggio complesso che alterna intensità e saggezza”, mentre Leo Woodall ha definito l’esperienza “un’occasione speciale per riportare in vita le avventure di Bill Weasley in un modo del tutto nuovo”.

Il progetto, che fa leva su tecnologie audio all’avanguardia, offrirà una resa sonora in Dolby Atmos, arricchita da colonne sonore originali, effetti speciali e registrazioni di suoni reali, per un ascolto che punta a replicare la profondità emotiva e visiva di un film. La narrazione principale sarà affidata a Cush Jumbo OBE, con Hugh Laurie nei panni di Albus Silente, Matthew Macfadyen come Lord Voldemort, Riz Ahmed nel ruolo di Piton, Michelle Gomez in quello della Professoressa McGranitt, Mark Addy come Hagrid e altri interpreti già annunciati nei mesi scorsi.

I protagonisti principali, Harry, Ron ed Hermione, saranno interpretati inizialmente da Frankie Treadaway, Max Lester e Arabella Stanton, per poi passare, dal quarto volume, a Jaxon Knopf, Rhys Mulligan e Nina Barker-Francis, che accompagneranno gli ascoltatori fino al gran finale della saga. Il calendario delle uscite partirà il 4 novembre 2025 con Harry Potter e la Pietra Filosofale, seguito a cadenza mensile dagli altri sei volumi, fino a maggio 2026 con I Doni della Morte.