I firmacopie al PalaDediche

28 ottobre 2025 | 11.53
Attenzione: vedi sotto le modalità specifiche per ogni sessione di firmacopie. Le prenotazioni tramite EventBrite per le sessioni che le prevedono (scopri sotto) saranno attive da giovedì 23 ottobre.

L’ex Caffetteria di Palazzo Ducale accoglie anche quest’anno il PalaDediche: il luogo diventato ormai di culto per gli appassionati del fumetto, del fantasy e della musica dove incontrare gli artisti preferiti per una dedica speciale e un momento da ricordare.

Ogni giorno, tante le sessioni di firmacopie ad accesso dedicato: si può accedere tramite prenotazione gratuita con Eventbrite ma anche con modalità indicate dagli editori.

Scoprile tutte nelle due sezioni dedicate, qui sotto!

CALENDARIO

Attenzione, non tutte le sessioni sono a prenotazione su Eventbrite, controlla accanto ad ogni appuntamento

29 OTTOBRE

12:00 - Federica di Meo (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 19:45)

13.00 - Mirka Andolfo (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 18:45)

15.00 - Jago Dibuja (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 17:30)

15.00 - Palombari Dell’Artiglio (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 17:45)

30 OTTOBRE

09:30 - Elio e le Storie Tese (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 21:30)

10:00 - Gin Zarbo (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 20:00)

10:00 - Francesca Siviero (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 20:15)

10:00 - Rick Riordan (Eventbrite non necessario)

11:00 - Jago Dibuja (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 17:30)

11:00 - Emanuela Pacotto (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 17:30)

12:00 - Holly Black (Eventbrite non necessario)

13:00 - Michela Cacciatore (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 18:00)

14:00 - Rick Riordan (Eventbrite non necessario)

16:00 - Cassandra Clare (Eventbrite non necessario)

16:00 - Holly Black (Eventbrite non necessario)

16:00 - Peter Kuper (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 19:15)

17:00 - Glenn Cooper (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 19:00)

18.00 - Polizia di Stato (Eventbrite non necessario)

18:00 - Vives & Quenehen (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 18:30)

31 OTTOBRE

10:00 - Glenn Cooper (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 19:00)

10: 00 - Ken Akamatsu (Eventbrite non necessario)

11:00 - Bigo e Ludovica Tedesco (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 17:45)

11:00 - Michela Cacciatore (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 18:00)

11:00 - Cristina Calvagno (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 18:15)

11:00 - Oscar Grillo e Luca Raffaelli (apertura prenotazioni su Eventbrite il 25/10 alle ore 20:00 )

12:00 - Benjamin Lacombe (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 20:30)

12:00 - Rick Riordan (Eventbrite non necessario)

12:00 - Licia Troisi (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 19:30)

12:30 - Geronimo Stilton (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 20:45; ATTENZIONE: il giorno 28/10 alle ore 13.00 saranno disponibili altri biglietti Eventbrite)

13:00 - Hiroshi Seko (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 18:45)

14:00 - Manga Issho (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 19:00)

14:00 - Glenn Cooper (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 19:00)

14:00 - Cassandre Clare (Eventbrite non necessario)

14:00 - Pinguini Tattici Nucleari (Eventbrite non necessario)

15:00 - Keiichiro Toyama (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 19:45)

15:00 - Holly Black (Eventbrite non necessario)

16:00 - Barbascura X (apertura prenotazioni su Eventbrite il 27/10 dalle ore 20:30)

17:00 - Atzei, Morlacco, Pustizzi (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 19:30)

17:00 - Rick Riordan (Eventbrite non necessario)

18:00 - Vives & Quenehen (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 18:30)

1 NOVEMBRE

10.00 - Manga Issho (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 19:00)

10.00 - Geronimo Stilton (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 20:45 ATTENZIONE: il giorno 28/10 alle ore 13.00 saranno disponibili altri biglietti Eventbrite)

10.00 - Giampiero Casertano e Carlo Lucarelli (Cut-up) (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 20.00)

10:00 - Marco Santucci (Cut-up) (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 21.15)

10:00 - Stefano Fantelli e Paolo Massagli (Cut-up) (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 21.30)

11.00 - Atzei, Morlacco, Pustizzi (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 19:30)

11:00 - Keiichiro Toyama (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 19:45)

11.00 - Joshua Barkman (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 20:15)

12.00 - Cristina Calvagno (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 18:15)

12.00 - Axi (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 18:30)

12.30 - Bigo e Ludovica Tedesco (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 17:45)

13.00 - DJ Matrix & Giorgio Vanni (Eventbrite non necessario)

13.00 - Carlo Lucarelli (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 21:00)

14.00 - Ben Bocquelet (Eventbrite non necessario)

14.00 - Holly Black (Eventbrite non necessario)

15.00 - Cassandra Clare (Eventbrite non necessario)

15.00 - Matteo Bussola (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 20:30)

16.00 - Francesca Michielin (Eventbrite non necessario)

16.00 - Rick Riordan (Eventbrite non necessario)

16.00 - Peppe Vessicchio (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 21:00)

17.00 - Barbascura X (apertura prenotazioni su Eventbrite il 27/10 dalle ore 20:30)

17.00 - MinaLima (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 20:45)

17.00 - Hazel Riley e Karim B (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 21:15)

17.00 - Shinkawa (Eventbrite non necessario)

2 NOVEMBRE

10.00 - Hazel Riley e Karim B (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 21:15)

10.00 - Rick Riordan (Eventbrite non necessario)

10.00 - Peppe Vessicchio (apertura prenotazioni su Eventbrite il 25/10 alle ore 21:15)

11.00 - Barbascura X (apertura prenotazioni su Eventbrite il 27/10 dalle ore 20:30)

11.00 - Emanuela Pacotto (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 17:30)

11.30 - Jago Dibuja (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 17:30)

13.00 - Carmelo Romano (Eventbrite non necessario)

14.00 - Glenn Cooper (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 19:00)

15.30 - Matteo Bussola (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 20:30)

in Evidenza