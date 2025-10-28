I firmacopie al PalaDediche

Attenzione: vedi sotto le modalità specifiche per ogni sessione di firmacopie. Le prenotazioni tramite EventBrite per le sessioni che le prevedono (scopri sotto) saranno attive da giovedì 23 ottobre.
L’ex Caffetteria di Palazzo Ducale accoglie anche quest’anno il PalaDediche: il luogo diventato ormai di culto per gli appassionati del fumetto, del fantasy e della musica dove incontrare gli artisti preferiti per una dedica speciale e un momento da ricordare.
Ogni giorno, tante le sessioni di firmacopie ad accesso dedicato: si può accedere tramite prenotazione gratuita con Eventbrite ma anche con modalità indicate dagli editori.
Scoprile tutte nelle due sezioni dedicate, qui sotto!
Axi
Sab 1 Nov 12.00 info a questo link
Atzei, Morlacco, Pustizzi
Ven 31 Ott 17.00 info a questo link
Sab 1 Nov 11.00 info a questo link
Barbascura X
Ven 31 Ott 16.00 info a questo link
Sab 1 Nov 17.00 info a questo link
Dom 2 Nov 11.00 info a questo link
Ben Bocquelet
Sab 1 Nov 14.00 info a questo link
Benjamin Lacombe
Ven 31 Ott 12.00 info a questo link
Bigo e e Ludovica Tedesco
Ven 31 Ott 11.00 info a questo link
Sab 1 Nov 12.30 info a questo link
Carlo Lucarelli
Sab 1 Nov 13.00 info a questo link
Carmelo Romano
Dom 2 Nov 13.00 info a questo link
Cassandra Clare
Gio 30 Ott 16.00 info a questo link
Ven 31 Ott 14.00 info a questo link
Sab 1 Nov 15.00 info a questo link
Cristina Calvagno
Ven 31 Ott 11.00 info a questo link
Sab 1 Nov 12.00 info a questo link
Dj Matrix & Giorgio Vanni
Sab 1 Nov 13.00 info a questo link
Elio e le Storie Tese
Gio 30 Ott 9.30 info a questo link
Emanuela Pacotto
Gio 30 Ott 11.00 info a questo link
Dom 2 Nov 11.00 info a questo link
Federica di Meo
Mer 29 Ott 12.00 info a questo link
Francesca Michielin
Sab 1 Nov 16.00 info a questo link
Francesca Siviero
Gio 30 Ott 10.00 info a questo link
Geronimo Stilton
Ven 31 Ott 12.30 info a questo link
Sab 1 Nov 10.00 info a questo link
Giampiero Casertano e Carlo Lucarelli (Cut-up)
Sab 1 Nov 10.00 info a questo link
Gin Zarbo
Gio 30 Ott 10.00 info a questo link
Glenn Cooper
Gio 30 Ott 17.00 info a questo link
Ven 31 Ott 10.00 info a questo link
Ven 31 Ott 14.00 info a questo link
Dom 2 Nov 14.00 info a questo link
Hazel Riley e Karim B
Sab 1 Nov 17.00 info a questo link
Dom 2 Nov 10.00 info a questo link
Hiroshi Seko
Ven 31 Ott 13.00 info a questo link
Holly Black
Gio 30 Ott 12.00 info a questo link
Gio 30 Ott 16.00 info a questo link
Ven 31 Ott 15.00 info a questo link
Sab 1 Nov 14.00 info a questo link
Jago Dibuja
Mer 29 Ott 15.00 info a questo link
Gio 30 Ott 11.00 info a questo link
Dom 2 Nov 11.30 info a questo link
Joshua Barkman
Sab 1 Nov 11.00 info a questo link
Keiichiro Toyama
Ven 31 Ott 15.00 info a questo link
Sab 1 Nov 11.00 info a questo link
Ken Akamatsu
Ven 31 Ott 10.00 info a questo link
Licia Troisi
Ven 31 Ott 12.00 info a questo link
Manga Issho
Ven 31 Ott 14.00 info a questo link
Sab 1 Nov 10.00 info a questo link
Marco Santucci (Cut-up)
Sab 1 Nov 10.00 info a questo link
Matteo Bussola
Sab 1 Nov 15.00 info a questo link
Dom 2 Nov 15.30 info a questo link
Michela Cacciatore
Gio 30 Ott 13.00 info a questo link
Ven 31 Ott 11.00 info a questo link
MinaLima
Sab 1 Nov 17.00 info a questo link
Mirka Andolfo
Mer 29 Ott 13.00 info a questo link
Oscar Grillo e Luca Raffaelli
Gio 31 Ott 11.00 info a questo link
Palombari Dell’artiglio
Mer 29 Ott 15.00 info a questo link
Peppe Vessicchio
Sab 1 Nov 16.00 info a questo link
Dom 2 Nov 10.00 info a questo link
Peter Kuper
Gio 30 Ott 16.00 info a questo link
Pinguini Tattici Nucleari
Ven 31 Ott 14.00 info a questo link
Polizia di Stato
Mer 29 Ott 18.00 info a questo link
Shinkawa
Sab 1 Nov 17.00 info a questo link
Stefano Fantelli e Paolo Massagli (Cut-up)
Sab 1 Nov 10.00 info a questo link
Rick Riordan
Gio 30 Ott 10.00 info a questo link
Gio 30 Ott 14.00 info a questo link
Ven 31 Ott 12.00 info a questo link
Ven 31 Ott 17.00 info a questo link
Sab 1 Nov 16.00 info a questo link
Dom 2 Nov 10.00 info a questo link
Vives & Quenehen
Gio 30 Ott 18.00 info a questo link
Ven 31 Ott 18.00 info a questo link
CALENDARIO
Attenzione, non tutte le sessioni sono a prenotazione su Eventbrite, controlla accanto ad ogni appuntamento
29 OTTOBRE
12:00 - Federica di Meo (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 19:45)
13.00 - Mirka Andolfo (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 18:45)
15.00 - Jago Dibuja (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 17:30)
15.00 - Palombari Dell’Artiglio (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 17:45)
30 OTTOBRE
09:30 - Elio e le Storie Tese (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 21:30)
10:00 - Gin Zarbo (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 20:00)
10:00 - Francesca Siviero (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 20:15)
10:00 - Rick Riordan (Eventbrite non necessario)
11:00 - Jago Dibuja (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 17:30)
11:00 - Emanuela Pacotto (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 17:30)
12:00 - Holly Black (Eventbrite non necessario)
13:00 - Michela Cacciatore (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 18:00)
14:00 - Rick Riordan (Eventbrite non necessario)
16:00 - Cassandra Clare (Eventbrite non necessario)
16:00 - Holly Black (Eventbrite non necessario)
16:00 - Peter Kuper (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 19:15)
17:00 - Glenn Cooper (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 19:00)
18.00 - Polizia di Stato (Eventbrite non necessario)
18:00 - Vives & Quenehen (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 18:30)
31 OTTOBRE
10:00 - Glenn Cooper (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 19:00)
10: 00 - Ken Akamatsu (Eventbrite non necessario)
11:00 - Bigo e Ludovica Tedesco (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 17:45)
11:00 - Michela Cacciatore (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 18:00)
11:00 - Cristina Calvagno (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 18:15)
11:00 - Oscar Grillo e Luca Raffaelli (apertura prenotazioni su Eventbrite il 25/10 alle ore 20:00 )
12:00 - Benjamin Lacombe (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 20:30)
12:00 - Rick Riordan (Eventbrite non necessario)
12:00 - Licia Troisi (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 19:30)
12:30 - Geronimo Stilton (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 20:45; ATTENZIONE: il giorno 28/10 alle ore 13.00 saranno disponibili altri biglietti Eventbrite)
13:00 - Hiroshi Seko (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 18:45)
14:00 - Manga Issho (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 19:00)
14:00 - Glenn Cooper (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 19:00)
14:00 - Cassandre Clare (Eventbrite non necessario)
14:00 - Pinguini Tattici Nucleari (Eventbrite non necessario)
15:00 - Keiichiro Toyama (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 19:45)
15:00 - Holly Black (Eventbrite non necessario)
16:00 - Barbascura X (apertura prenotazioni su Eventbrite il 27/10 dalle ore 20:30)
17:00 - Atzei, Morlacco, Pustizzi (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 19:30)
17:00 - Rick Riordan (Eventbrite non necessario)
18:00 - Vives & Quenehen (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 18:30)
1 NOVEMBRE
10.00 - Manga Issho (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 19:00)
10.00 - Geronimo Stilton (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 20:45 ATTENZIONE: il giorno 28/10 alle ore 13.00 saranno disponibili altri biglietti Eventbrite)
10.00 - Giampiero Casertano e Carlo Lucarelli (Cut-up) (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 20.00)
10:00 - Marco Santucci (Cut-up) (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 21.15)
10:00 - Stefano Fantelli e Paolo Massagli (Cut-up) (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 21.30)
11.00 - Atzei, Morlacco, Pustizzi (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 19:30)
11:00 - Keiichiro Toyama (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 19:45)
11.00 - Joshua Barkman (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 20:15)
12.00 - Cristina Calvagno (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 18:15)
12.00 - Axi (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 18:30)
12.30 - Bigo e Ludovica Tedesco (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 17:45)
13.00 - DJ Matrix & Giorgio Vanni (Eventbrite non necessario)
13.00 - Carlo Lucarelli (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 21:00)
14.00 - Ben Bocquelet (Eventbrite non necessario)
14.00 - Holly Black (Eventbrite non necessario)
15.00 - Cassandra Clare (Eventbrite non necessario)
15.00 - Matteo Bussola (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 20:30)
16.00 - Francesca Michielin (Eventbrite non necessario)
16.00 - Rick Riordan (Eventbrite non necessario)
16.00 - Peppe Vessicchio (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 21:00)
17.00 - Barbascura X (apertura prenotazioni su Eventbrite il 27/10 dalle ore 20:30)
17.00 - MinaLima (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 20:45)
17.00 - Hazel Riley e Karim B (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 21:15)
17.00 - Shinkawa (Eventbrite non necessario)
2 NOVEMBRE
10.00 - Hazel Riley e Karim B (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 21:15)
10.00 - Rick Riordan (Eventbrite non necessario)
10.00 - Peppe Vessicchio (apertura prenotazioni su Eventbrite il 25/10 alle ore 21:15)
11.00 - Barbascura X (apertura prenotazioni su Eventbrite il 27/10 dalle ore 20:30)
11.00 - Emanuela Pacotto (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 17:30)
11.30 - Jago Dibuja (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 17:30)
13.00 - Carmelo Romano (Eventbrite non necessario)
14.00 - Glenn Cooper (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 19:00)
15.30 - Matteo Bussola (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 20:30)