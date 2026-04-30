Il nuovo Razr Fold sfonda il tetto dei duemila euro

Motorola amplia i propri orizzonti nel settore della telefonia mobile presentando ufficialmente il nuovo razr fold, il primo dispositivo del marchio caratterizzato da un’apertura a libro. Il lancio, previsto per la primavera del 2026, posiziona l’azienda come partner tecnologico di riferimento per i prossimi eventi sportivi globali, grazie a una collaborazione strategica che fonde innovazione hardware e intrattenimento calcistico.

Sotto la scocca, il terminale adotta la piattaforma Snapdragon 8 Gen 5, garantendo una gestione avanzata dei carichi di lavoro tramite intelligenza artificiale e un sistema di imaging che ha già ottenuto il riconoscimento Gold Label da parte di DXOMARK come miglior fotocamera della categoria. L’esperienza d’uso viene arricchita dalla moto pen ultra, una stilo di precisione inclusa nella confezione che permette di sfruttare l’ampia superficie del display per il multitasking e la scrittura naturale attraverso il rilevamento dell'inclinazione e della pressione. A completare il profilo tecnico si aggiungono una batteria ad alta capacità e sistemi di ricarica rapida volti a eliminare i tipici limiti di autonomia degli schermi flessibili.

L'edizione più prestigiosa del dispositivo celebra il ruolo di Motorola come partner ufficiale della FIFA World Cup 2026. Questa variante in edizione limitata vanta finiture in oro 24 carati e offre ai possessori l'accesso garantito a esperienze legate al torneo mondiale, permettendo di scegliere la propria partita preferita previa disponibilità. Chi finalizza l'acquisto tramite il sito ufficiale del produttore riceve due esperienze incluse, trasformando il prodotto tecnologico in un vero e proprio lasciapassare per le competizioni internazionali più attese.

Le fasi di preordine si aprono oggi e proseguiranno fino al 3 maggio, con un debutto commerciale fissato per il 4 maggio sul mercato italiano. La versione standard viene proposta a un prezzo di 2.199 euro, includendo vantaggi per chi prenota online come uno sconto immediato di 250 euro e un pacchetto di accessori in omaggio che comprende smartwatch e auricolari della linea moto. La variante dedicata ai collezionisti e agli appassionati di calcio raggiunge invece i 2.699 euro, confermandosi come la proposta di punta dell’intero catalogo.