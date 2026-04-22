circle x black
Cerca nel sito
 

Il Politecnico di Torino inaugura l'hub istituzionale a Roma

sponsor

L'inaugurazione dell'hub romano del Politecnico di Torino, in collaborazione con il MASE e Sogesid, stabilisce un presidio tecnico permanente per supportare i processi decisionali e normativi legati agli obiettivi del PNRR

Il Politecnico di Torino inaugura l'hub istituzionale a Roma
22 aprile 2026 | 12.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Situato in via Cristoforo Colombo, lo spazio nasce da un'intesa tra il Politecnico di Torino, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e Sogesid S.p.A. L'obiettivo primario è fornire un supporto tecnico-scientifico costante alle amministrazioni pubbliche in ambiti critici quali le infrastrutture, l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale.

CTA

La nuova sede segue il modello organizzativo dell'hub di Bruxelles, posizionando l'ateneo come un consulente tecnico per la governance pubblica. La struttura è concepita per facilitare l'integrazione di competenze avanzate nei processi regolatori, rendendo la ricerca tecnologica una risorsa immediatamente fruibile per lo sviluppo competitivo del Paese.

"Attraverso il nostro hub di Roma, esattamente come già accade con la nostra sede di Bruxelles, intendiamo rimarcare un concetto per noi fondamentale: siamo un’università pubblica al servizio delle istituzioni pubbliche, tanto in Italia quanto in Europa", ha dichiarato Stefano Corgnati, Rettore del Politecnico di Torino. "La funzione dell'hub è quella di mettere al servizio dei policy maker le nostre competenze tecniche e tecnologiche, rendendo continua la relazione con le istituzioni e gli stakeholder dell’innovazione".

Ricerca e governance per gli obiettivi climatici

L'iniziativa si inserisce nel quadro degli obiettivi climatici e degli interessi pubblici definiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il polo si configura come un punto di raccordo per potenziare le attività di indirizzo governativo e il trasferimento tecnologico verso la Pubblica Amministrazione e le imprese.

Il Ministro Gilberto Pichetto Fratin ha sottolineato la rilevanza strategica del polo: "Il Politecnico di Torino si conferma interlocutore prezioso per il Governo e punto di riferimento di eccellenza nell’Italia che guarda agli obiettivi climatici assunti". Secondo il Ministro, la struttura è "strumentale alle missioni dell'Ateneo relative al potenziamento delle attività di indirizzo governativo, ricerca e trasferimento tecnologico e internazionalizzazione".

La collaborazione vede protagonista Sogesid, società di ingegneria che opera nel risanamento ambientale e nello sviluppo territoriale. L'Amministratore Delegato, Errico Stravato, ha evidenziato come la cooperazione confermi la funzione di Sogesid come "struttura tecnico-operativa al servizio delle amministrazioni pubbliche e conferma la nostra funzione di raccordo tra mondo accademico e istituzioni nei settori della sostenibilità ambientale e dello sviluppo infrastrutturale".

L'hub rappresenta dunque un'evoluzione nei modelli di collaborazione istituzionale, puntando su una presenza fisica e operativa nel centro dei processi legislativi romani per accelerare la messa a terra di progetti legati alla transizione energetica e alla digitalizzazione della PA.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Politecnico di Torino MASE Sogesid Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Vedi anche
News to go
Viaggiare con cani e gatti in Europa, da oggi nuove regole
News to go
Ue ribadisce: "Non ci sono carenze di carburante per aerei"
Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video
Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"
News to go
Allarme truffe on line su fascicolo sanitario. Il ministero: "Non siamo noi, è phishing"
Cafù: "Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche"
Gullit: "L'Italia ha perso il suo Dna, non ha attaccanti né buoni difensori"
Agostini: "Bezzecchi in grande forma ma stagione 'inizia' a Jerez a casa di Marquez" - Video
Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video
News to go
Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile
Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza