Il remake del primo Halo arriva su PC e console, anche su PS5

Il leggendario capolavoro di Bungie rinasce in un remake totale firmato Halo Studios, previsto per il 2026 su PS5, Xbox Series e PC. Per la prima volta nella storia, Halo abbraccia il mondo PlayStation, segnando l’inizio di una nuova era per la saga di Master Chief

A venticinque anni esatti dal debutto di Halo: Combat Evolved, il titolo che ha definito un genere e cambiato per sempre il volto degli sparatutto su console, Microsoft riaccende il mito con Halo: Campaign Evolved. Un remake completo dell’indimenticabile campagna originale, senza il comparto multiplayer, sviluppato da Halo Studios e pubblicato da Xbox Game Studios, in arrivo nel 2026 su Xbox Series, PC (Steam e Microsoft Store) e, in un colpo di scena storico, anche su PlayStation 5. Il gioco sarà disponibile dal giorno del lancio anche su Game Pass.

L’annuncio è arrivato durante l’Halo World Championship 2025, dove Brian Jarrard, community director di Halo Studios, ha definito l’uscita su PlayStation “un momento epocale”. “È qualcosa che aspettavamo da tempo", ha spiegato. "Siamo entusiasti di poter accogliere nuovi giocatori nella saga che amiamo, e di farli innamorare di Halo come successe a noi ventiquattro anni fa. È davvero l’inizio di una nuova era: Halo approda su PlayStation, a partire proprio da Campaign Evolved”.

Il progetto, ricostruito da zero con tecnologie di ultima generazione, promette di rispettare la struttura narrativa e l’atmosfera del titolo originale, arricchendoli con un comparto tecnico da nuova generazione, effetti dinamici e un sistema di illuminazione avanzato. L’obiettivo è restituire la magia della prima missione su Installation 04, ma con la potenza visiva e cinematografica del 2026.

Anche il PlayStation Blog ha celebrato la notizia, confermando il lancio in contemporanea su PS5 e invitando i fan a inserirlo già nella lista dei desideri. “Come direbbe il Master Chief: penso che siamo solo all’inizio”, ha dichiarato Jarrard nel post ufficiale, suggerendo che Campaign Evolved rappresenterà solo la prima tappa di un’apertura più ampia del franchise verso altre piattaforme.