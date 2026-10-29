iPhone Duo, Apple pronta a prendersi un terzo del mercato dei pieghevoli

L'esordio commerciale di iPhone Duo sembra destinato a imprimere una svolta decisa a un segmento finora dominato dalle piattaforme Android. A pochi giorni dall'avvio delle prime consegne, le rilevazioni degli analisti confermano un impatto immediato per il primo dispositivo flessibile di Cupertino. Secondo l'ultimo report di TrendForce, la forte risposta del pubblico consentirà ad Apple di raggiungere una quota del 29,8% delle vendite globali entro il 2027, consolidando una progressione rapida già avviata nelle fasi iniziali di distribuzione.

Le proiezioni per l'anno in corso indicano volumi vicini ai cinque milioni di unità spedite entro la fine del 2026, pari al 24,8% dell'intero comparto. Questo risultato si inserisce in una fase di generale rallentamento per la categoria, attesa a una crescita piatta dello 0,5% annuo a causa della contrazione superiore al 20% registrata dai produttori concorrenti. Lo scenario è destinato a mutare nel 2027, quando il mercato globale dovrebbe toccare quota 23,5 milioni di spedizioni con un balzo del 16,3%, favorito dalla maturazione delle tecnologie pieghevoli e dai nuovi casi d'uso legati all'intelligenza artificiale.

Il vantaggio competitivo della società californiana poggia sulla consueta sinergia tra hardware proprietario, sistema operativo e supporto degli sviluppatori. Questa convergenza punta a spostare il terreno di scontro dalla pura novità estetica del display richiudibile all'efficienza operativa e al multitasking avanzato. Qualora il quadro delineato trovasse conferma, Samsung manterrebbe la testa della classifica pur scendendo al 31,9% di market share, tallonata da Apple al secondo posto e seguita da Huawei, al 21,3%.