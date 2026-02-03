ISE 2026: l'evoluzione del lavoro ibrido tra AI e video collaborazione 3D

HP, durante l'evento di riferimento della collaboration aziendale, l’Integrated Systems Europe (ISE) 2026, ha svelato un ecosistema di soluzioni progettate per stabilizzare e potenziare il modello di lavoro ibrido, puntando su hardware nativo per l'intelligenza artificiale e su una longevità del software senza precedenti.

Audio "Mission Critical" e sostenibilità

La principale novità nel comparto audio è il debutto della HP Poly Mission Series. Si tratta di una famiglia di cuffie USB progettate per ambienti ad alta densità di rumore, che spaziano dalla serie 400 alla 800. La tecnologia di punta risiede nella cancellazione del rumore basata sull'intelligenza artificiale e nell'audio super wideband, elementi che garantiscono una trasmissione vocale nitida riducendo le distrazioni ambientali.

Un aspetto rilevante per il mercato IT è la scelta della sostenibilità: gli indumenti sono realizzati con materiali responsabili e integrano componenti sostituibili, estendendo il ciclo di vita del prodotto. Un singolo modello certificato per le principali piattaforme (Microsoft Teams, Zoom, Google Meet) punta a "semplificare l'approvvigionamento e la gestione del parco dispositivi per i team IT".

VideoOS 5.0: longevità software fino al 2032

Sul fronte della videoconferenza, il rilascio di HP Poly VideoOS 5.0 rappresenta un aggiornamento strutturale significativo. Basata su Android 13, la piattaforma ottimizza l'inquadratura automatica della videocamera e il mixing audio multi-microfono. La strategia di HP guarda al lungo periodo: l'architettura è già predisposta per supportare futuri aggiornamenti fino ad Android 17, garantendo un ciclo di vita assistito fino al 2032.

Parallelamente, l’esperienza Bring Your Own Device (BYOD) viene semplificata attraverso la video bar Poly Studio V12 e la Dock Thunderbolt 4 G6. Con un unico cavo, l'utente ottiene il controllo immediato di display, rete e periferiche audio-video della sala riunioni, indipendentemente dal sistema operativo del laptop utilizzato.

Oltre lo schermo: la collaborazione 3D

In collaborazione con Google, HP ha presentato HP Dimension with Google Beam (precedentemente noto come Project Starline). La soluzione utilizza l'intelligenza artificiale e l'acquisizione a sei videocamere per creare un'esperienza di comunicazione video 3D realistica. Senza la necessità di dispositivi indossabili, il sistema combina audio spaziale e illuminazione adattiva per rendere le interazioni virtuali sovrapponibili a quelle in presenza. Queste innovazioni confermano la traiettoria del mercato verso strumenti sempre più intuitivi, dove l'AI non è più un accessorio, ma il motore che abilita flessibilità e produttività nel mondo professionale moderno.