Kirby Air Riders su Switch 2 a novembre

Masahiro Sakurai ha presentato nel corso del Kirby Air Riders Direct tutte le novità del titolo, tra cui l’espansione della modalità City Trial, nuovi personaggi, veicoli e funzionalità multiplayer, in vista del lancio su Nintendo Switch 2 il 20 novembre 2025

19 agosto 2025 | 17.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nel corso del Kirby Air Riders Direct, Masahiro Sakurai ha svelato in dettaglio le caratteristiche del nuovo capitolo della serie, previsto per il 20 novembre su Nintendo Switch 2. Il titolo, sviluppato da Sora Ltd. e Bandai Namco Studios, Inc., riprende ed espande l’esperienza di Kirby Air Ride pubblicata su GameCube nel 2004, introducendo nuove modalità, personaggi, veicoli e meccaniche di gioco.

Kirby Air Riders propone gare e sfide a bordo di veicoli Air Ride che si muovono automaticamente, lasciando al giocatore il controllo della direzione e delle tecniche avanzate come derapate e scatti turbo. Ogni veicolo presenta parametri unici di resistenza, velocità e manovrabilità, mentre i rider, che includono Kirby in diverse varianti, Meta Knight, King Dedede, Waddle Dee e altri volti noti della saga, influenzano ulteriormente le prestazioni grazie a caratteristiche come peso e abilità speciali. Kirby potrà inoltre contare su quattro mosse distintive, una per ciascun colore disponibile.

Tra le modalità confermate spicca il ritorno della celebre City Trial, ora ambientata su un’ampia isola sospesa chiamata Celestia. Qui i giocatori avranno cinque minuti per potenziare i propri veicoli raccogliendo upgrade ed eliminando avversari, prima di affrontare una sfida finale nello stadio. Durante la fase esplorativa faranno la loro comparsa eventi dinamici e boss iconici della serie come Kracko e Dyna Blade. Non mancano altre modalità classiche aggiornate, come Air Ride, in cui le accelerazioni derivano dagli scontri con gli avversari, e una Scuola guida pensata per familiarizzare con le meccaniche di gioco.

Kirby Air Riders supporterà il multiplayer fino a otto giocatori in locale e fino a sedici online, con funzioni di chat vocale e video attraverso GameChat. La colonna sonora includerà anche brani cantati, disponibili su Nintendo Music per gli abbonati a Nintendo Switch Online. Il titolo sarà inoltre giocabile in anteprima alla gamescom di Colonia, dal 20 al 24 agosto, presso lo stand Nintendo.L’uscita di Kirby Air Riders è fissata per il 20 novembre 2025, esclusivamente su Nintendo Switch 2.

