circle x black
Cerca nel sito
 

LinkedIn: Italia con eccesso di talenti green, AI alleato per la COP30

sponsor

Il Green Skills Report 2025 rivela che l'offerta di competenze sostenibili supera la domanda in Italia. Boom della Responsible AI (+517%) nel mondo

LinkedIn: Italia con eccesso di talenti green, AI alleato per la COP30
06 novembre 2025 | 15.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

La transizione verde, oltre a essere un imperativo etico, è riconosciuta come una leva fondamentale per la competitività aziendale. In vista della COP30 di Belém (Brasile), LinkedIn, il più grande network professionale al mondo, ha anticipato i principali risultati del suo prossimo Green Skills Report 2025, offrendo una panoramica dettagliata sulle competenze professionali per la sostenibilità.

Nonostante il rallentamento del mercato del lavoro globale, la ricerca condotta dall'Economic Graph di LinkedIn conferma che, tra il 2021 e il 2025, le assunzioni di talenti green sono cresciute in media del 6,2% a livello globale e del 3,7% in Italia.

Italia: crescita dell'offerta supera la richiesta

Nel panorama italiano si riscontra un trend particolarmente interessante e in controtendenza rispetto ai dati globali. A livello mondiale, la domanda di talenti green è cresciuta al doppio della loro disponibilità (8% contro 4%). In Italia, invece, l’offerta di competenze sostenibili supera la domanda:

La crescita dei professionisti con competenze sostenibili è del +3,5%.

La domanda di assunzioni in ruoli green cala leggermente (-0,1%).

Questa dinamica, che segue un'accelerazione record nel 2024, suggerisce un'espansione considerevole della preparazione professionale. Nonostante il leggero calo nella domanda, l'impegno resta elevato: nell'anno in corso, quasi 1 assunzione su 5 nel Paese (18,6%) riguarda ruoli green, e il 17,6% dei professionisti italiani possiede almeno una competenza in ambito sostenibilità.

L'accelerazione nell'acquisizione di nuove competenze è un fenomeno lampante, particolarmente evidente nell'ambito delle cinque green skills che hanno registrato la crescita più rapida in Italia nel 2025 rispetto all'anno precedente. Questa classifica mette in luce come l'orientamento alla sostenibilità sia profondamente integrato nelle strategie aziendali: al primo posto si trova il Business sostenibile con un incremento del +63%. Seguono a stretto giro la Strategia di sostenibilità (+53%) e la Tutela delle risorse ambientali (+50%). Chiudono la top five l'Efficienza operativa (+47%) e le Strategie di business sostenibile (+42%). Tali dati indicano chiaramente che i professionisti e le imprese italiane stanno puntando sull'ottimizzazione delle risorse e sulla creazione di valore a lungo termine, ponendo la sostenibilità al centro dei loro modelli di crescita.

greenskillsreport 2025 5 green skill in piu rapida crescita

Marcello Albergoni, Country Manager di LinkedIn Italia, ha sottolineato la necessità di un intervento sistemico: “Per accelerare davvero la transizione verde servono politiche che mettano le competenze al centro. Impegnarsi in questa direzione senza puntare sulle persone è come coltivare un grande giardino senza nessuno che abbia il pollice verde: le potenzialità ci sono, ma bisogna continuare a investire in know-how e sviluppo per far sì che cresca sano e rigoglioso. [...] Formazione, aggiornamento professionale e collaborazione tra istituzioni, sistema educativo e imprese sono elementi chiave per allineare la domanda e l’offerta di competenze in ambito di sostenibilità.

Il ruolo trasversale dei talenti green e dell'AI

L'integrazione delle green skills non si limita più ai ruoli ambientali tradizionali. Per la prima volta, i talenti green impiegati in posizioni tradizionalmente non associate alla sostenibilità rappresentano oltre la metà delle nuove assunzioni nel settore (56% in Italia). Settori come le utilities (36%) e le costruzioni (34%) stanno guidando questa tendenza.

A supporto della transizione, la tecnologia e l'Intelligenza Artificiale (AI) assumono un ruolo cruciale. Competenze come AI Engineering e AI Literacy diventano leve chiave per l'innovazione green. Spicca, in particolare, la crescita record della competenza in “Responsible AI”, con un incremento del 517% su base annua a livello globale, segnale di una crescente attenzione verso un’intelligenza artificiale trasparente, equa ed etica.

greenskillsreport 2025 ia e sostenibilita


Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
LinkedIn AI Intelligenza Artificiale talenti green COP30 sostenibilità Responsible AI Green Skills Report 2025 green skills Marcello Albergoni Economic Graph di LinkedIn
Vedi anche
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Calcio, Abodi: "Andare al Mondiale sogno realizzabile, Gattuso ha la capacità di guidare il gruppo" - Video
Milano-Cortina, Abodi: "Lasceremo eredità culturale, di promozione e di impianti" - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza